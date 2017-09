Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 17 glasov Ocenite to novico! Referendumsko glasovanje bo potekalo do 19. ure. Foto: BoBo Volilci se odločajo o zakonu o izgradnji drugega tira Divača-Koper. Foto: Pixabay Dodaj v

Do 11. ure 21 prijav domnevnih kršitev volilnega molka

Volilni molk je nastopil v petek opolnoči

23. september 2017 ob 06:26,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Od začetka volilnega molka do 11. ure je dežurna služba ministrstva za notranje zadeve prejela 21 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za 14 obvestil je bilo že ugotovljeno, da ne gre za kršitev volilnega molka.

Inšpektorat za notranje zadeve pa na podlagi prejetih obvestil obravnava pet zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka. Prijave se nanašajo na objavo na družbenih omrežjih in časopisih ter plakatiranje.

V času, ko velja volilni molk, so prepovedane vse oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev na glasovanju. Tako so prepovedani vsakršna propaganda v medijih in elektronskih publikacijah, propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov ter druge vrste pozivanja volivcev, kako naj glasujejo.

Za kršilce predvidene globe

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba notranjega ministrstva na številki 080 21 13.

Za kršilce so predvidene globe, ki za posameznike znašajo od 150 do 400 evrov, za odgovorno osebo organizatorja referendumske kampanje od 150 do 600 evrov in za organizatorja kampanje od 700 do 3.000 evrov.

T. K. B., G. K.