17.200 podpisov za referendum. Kovačič vlaga še ustavno pobudo.

Referendum o zakonu o drugem tiru

6. junij 2017 ob 13:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ker je obrambno ministrstvo sindikatu z grožnjo prepovedalo predreferendumske dejavnosti, pobudniki referenduma vlagajo pobudo za ustavno presojo postopka.

Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič iz iniciative Davkoplačevalci se ne damo je vložil ustavno pobudo za presojo po njegovi presoji neustavne poteze obrambne ministrice Andreje Katič "glede zastraševanja sindikata vojakov pri dejavnostih za zbiranje podpisov za referendum".

Kovačič je na novinarski konferenci povedal, da je na ustavno sodišče vložil pobudo za presojo ustavnosti referendumskega postopka, ob čemer upa, da jo bo ustavno sodišče obravnavalo prednostno, saj se rok za zbiranje podpisov izteče 22. junija. Pobudo je vložil zato, da sodišče zadrži postopek zbiranja podpisov, dokler se "neustavnost" ne odpravi.

Neskladje z ustavo je po Kovačičevih besedah nastalo z dopisom obrambnega ministrstva, ki je bil posredovan Sindikatu vojakov Slovenije. Iz dopisa je "jasno viden pritisk represivnega organa države na sindikat z grožnjami o reviziji pogodbe med sindikatom in ministrstvom", je poudaril Kovačič in dodal, da je tako iz kampanje izločena celotna skupina državljanov.

"Kot pobudnik referenduma o drugem tiru sem protiustavno oškodovan pri zbiranju podpisov in iz tega razloga zahtevam ukrepanje ustavnega sodišča za odpravo škode in protiustavnosti. Še posebej sem oškodovan zaradi zastraševalnega učinka po medijskem poročanju o grožnjah represivnega organa zoper tiste, ki aktivno sodelujejo pri referendumu in ga javno podpirajo," je prepričan pobudnik referenduma. Poudaril je, da bi moralo biti odločanje o podpori referendumu svobodno in neovirano ter brez pritiskov državnih organov.

Kovačič si želi, da bi ustavno sodišče potek roka za zbiranje podpisov do končne odločitve zadržalo in nato rok sorazmerno podaljšalo ali razpisalo nov rok za zbiranje potrebnih 40.000 podpisov.

Duhovnik: Smo za drugačen drugi tir

Profesor na ljubljanski strojni fakulteti in avtor ene od različic projekta drugi tir Jože Duhovnik je ob tem še enkrat zavrnil, da gre za referendum proti drugemu tiru. "To je popolna laž, zavajanje," je poudaril in dodal, da gre za referendum o vladnem projektu.

Pripravljalna dela pri projektu, ki ga začenja vlada, bodo po Duhovnikovih besedah po najhitrejšem scenariju končana leta 2020, celoten projekt pa leta 2026. To je dve leti po polnem zagonu proge Dunaj-Beljak-Videm-Trst. "Torej je ta vlada ponorela izključno zaradi tega, ker želi narediti drugi tir, ki je predrag, ne pa, da bi ga naredila hitro," je bil kritičen Duhovnik in dodal, da je njegova skupina predlagala, da Slovenija ujame leto 2022, dve leti pred progo od Dunaja proti Trstu.

Prejšnji teden je več iniciativ v državnem svetu pripravilo posvet, na katerem so razpravljali o štirih možnih variantah za dvotirno progo. Pred posvetom je inženirska zbornica, katere člani sodelujejo pri vladnem projektu, po Duhovnikovih besedah njemu sporočila, da njihovi člani ne bodo mogli predstaviti projekta dvotirne proge, ker ga nimajo razdelanega. "To pomeni, da gre za čisto zavajanje, projekta za dvotirno progo po trasi drugega tira pri 44 milijonih porabljenih sredstev nimajo narejenega," je izpostavil.

"Mi predlagamo dokončanje projekta do leta 2022, pa vendar trdijo, da je to nemogoče. To ni res, to je laž, ki jo lahko iznese samo politik, pa čeprav je doktor znanosti," je bil še oster Duhovnik.

Al. Ma.