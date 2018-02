Državni zbor o novostih v KPK-ju in energetskem zakonu

Zadnji dan februarske redne seje državnega zbora

20. februar 2018 ob 09:06,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor na zadnji dan februarske redne seje razpravlja o noveli protikorupcijskega zakona in o spremembah energetskega zakona. Obeta se podpora novele zakona o javnem naročanju.

Večina poslanskih skupin podpira predlog novele zakona o javnem naročanju, ki so ga poslanci že obravnavali na današnji seji. Po novem naj bi naročnik lahko razveljavil pogodbo o javnem naročilu, če bi ugotovil, da izvajalec ali njegov podizvajalec huje kršita delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo.

Novela ureja tudi ureditev za primere naročanja v 82 delovno intenzivnih storitvah s področja gradbeništva, strežbe, čiščenja, varovanja in cestnih prevozov, ki so se izkazale za najbolj problematične. Čeprav bo novelo podprla večina poslanskih skupin, tudi Levica, so v Levici razočarani, ker se spremembe ne bodo nanašale na delavce na področju gradenj. Naročila v tej panogi pa predstavljajo kar dve tretjini javnih naročil. V NSi-ju predloga ne bodo podprli, saj gre po njihovem mnenju le za lepotne popravke.



Novela, ki ureja delovanje KPK-ja

Predlagane spremembe v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije po navedbah vlade ustvarjajo možnosti za učinkovitejše delo Komisije za preprečevanje korupcije oziroma pravni okvir za dodatno krepitev vrednot in načel, kot so integriteta, odgovornost, preglednost, vladavina prava in javni interes. KPK naj bi bil po novem razbremenjen ukvarjanja z rutinskimi zadevami. Hkrati bo imel razširjena pooblastila za poročanje o lobističnih stikih, spremenila pa se bo ureditev na področjih omejitve poslovanja, nasprotja interesov, nadzora nad premoženjskim stanjem in ugotavljanja nesorazmernega povečanja premoženja.

Predsednik KPK-ja Boris Štefanec z vladnim predlogom ni zadovoljen, saj po njegovem mnenju ne rešuje ključnih problemov. Meni celo, da novela komisiji odvzema pristojnosti in s tem onemogoča učinkovit boj proti korupciji. Pozdravil je le novo pravno podlago za pridobivanje podatkov iz javnih baz. Poslanske skupine so s Štefančevim mnenjem seznanjene.

Energetski zakon

Poslanci bodo med drugim odločali o spremembah energetskega zakona, ki so zaradi uvajanja plačljive storitve primarne regulacije razburile del javnosti in politike, saj so posumili, da gre v ozadju za dodatno finančno pomoč Termoelektrarni Šoštanj.

Razburja pa tudi predlagano dopolnilo SMC-ja, ki predvideva znižanje koncesnin, ki jih hidroelektrarne plačujejo občinam. Obdravske občine zdaj miri prenovljeno besedilo dopolnila zakona, ki znižanje koncesnin predvideva le za naložbe v nove hidroelektrarne z močjo nad desetimi megavati, za katere bodo investitorji koncesijsko pogodbo sklenili po uveljavitvi zakona.

Poslanci so sejo začeli z novelo zakona o javnem naročanju.

