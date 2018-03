DZ: Cerar se poslavlja od poslancev

Predsednik Pahor bo začel pogovore z vodji poslanskih skupin glede datuma volitev

20. marec 2018 ob 07:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor se na redni seji seznanja z odstopom premierja Mira Cerarja, s čimer mu bo prenehala funkcija tako kot preostalim članom vlade.

Predsednik vlade Miro Cerar bo svoj odstop, o katerem je javnost obvestil pretekli teden, pred poslanci DZ-ja ustno obrazložil. Z odstopom predsednika vlade se DZ zgolj seznani, o njem pa ne glasuje. Cerarju in njegovi vladi bo tako predčasno prenehal mandat in bosta opravljala le še tekoče posle.

Predsednik republike Borut Pahor pa se bo popoldne in v sredo posvetoval z vodji poslanskih skupin, ali nameravajo predlagati novega mandatarja, česar Pahor sam ne bo storil, in o datumu parlamentarnih volitev, ali bodo te predčasne ali redne. Če kandidata za mandatarja ne bo, predsednik republike razpusti parlament in razpiše predčasne volitve.

Pahor ocenjuje, da bo prišlo do predčasnih volitev, in sicer predvidoma v drugi polovici maja, medtem ko je za najverjetnejši datum rednih volitev doslej veljal 10. junij.

Cerar je ob odstopu v sredo pozno zvečer poudaril, da bo do izvolitve nove vlade skrbel, da bo njegova vlada opravljala tekoče in nujne zadeve ter da bo Slovenija mirna in stabilna, njen razvoj pa se bo nadaljeval.

Vlada bo opravljala le še tekoče posle

Vlada je v času opravljanja tekočih poslov pri svojih odločitvah omejena in lahko v skladu s sodno prakso sprejema samo nujne odločitve, ne začenja pa večjih projektov na novo in ne sprejema dokončnih političnih odločitev.

Predlaganje novih zakonov ali bistveno poseganje v veljavne zakone nedvomno presega pojem opravljanja tekočih poslov, je opozorila vladna služba za zakonodajo. Novih predlogov zakonov tako vlada ne more sprejemati in posredovati v DZ. Nekoliko manj restriktivna ureditev po mnenju vladne službe velja za zakone, ki so potrebni za prilagoditev pravu EU-ja.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, mora storiti vse za to, da se odvrnejo težko popravljive posledice za delovanje države. To velja tudi za spremembe proračuna, če spremenjene razmere terjajo tovrstno ukrepanje.

Glede predlogov zakonov, ki so že v parlamentarni proceduri, pa v službi za zakonodajo menijo, da vlada in ministri lahko predloge še vedno predstavljajo poslancem ter nanje vlagajo dopolnila.

Omejitve ima vlada, ki opravlja tekoče posle, tudi na področju kadrovanja. Po mnenju službe za zakonodajo je dopustno kadrovanje, s katerim se zagotavlja kontinuirano delovanje države in njenih sistemov.

Cerarjeva vlada se je še pred uradnim prenehanjem mandata odločila, da bo nekatera vprašanja zaprla in jih bo prepustila prihodnji vladi. Tako ne bo nadaljevala pogajanj s sindikati javnega sektorja, saj bi bilo po mnenju glavne vladne pogajalke, generalne sekretarke vlade Lilijane Kozlovič, neodgovorno, da bi vlada tik pred začetkom opravljanja tekočih poslov sklepala dogovore, ki bi imeli posledice za javne finance.

Izredne seje DZ-ja namesto rednih

Ob razpustitvi državnega zbora in razpisu predčasnih volitev je nekoliko skrajšan tudi mandat delovanja DZ-ja s polnimi pooblastili. Poslanci se od razpustitve parlamenta ne bi mogli več sestajati na rednih sejah in zato je vprašljiva aprilska redna seja DZ-ja, na katero so nameravali uvrstiti številne zakonske predloge, med njimi so takšni, za katere so že potrdili skrajšani postopek, in tudi nekateri, o katerih bodo splošno razpravo opravili na marčevski seji.

Predsednik DZ-ja Milan Brglez je napovedal, da se bodo o tem vprašanju pogovorili na neformalnem sestanku kolegija. "Če bo obstajal konsenz, se bomo dogovorili, kaj narediti z aprilsko sejo," je dejal. Ob tem je spomnil tudi na primer izpred štirih let, ko so zadeve, ki jih niso mogli obravnavati na redni seji, z dogovorom izpeljali na izrednih sejah.

Tako bi teoretično lahko na dveh izrednih sejah med drugim izpeljali postopek glede ustavnega zakona, s katerim bi zaščitili NLB pred hrvaškimi sodišči glede prenesenih deviznih vlog.

G. C.