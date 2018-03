Veber želi postati mandatar: Obljubljam, da bom opravljal to vlogo bolje kot Cerar

Janko Veber išče deset podpisov za mandatarsko kandidaturo

20. marec 2018 ob 10:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nepovezani poslanec Janko Veber je sporočil, da je pripravljen sprejeti kandidaturo za mandatarja, če mu bo le uspelo zbrati 10 poslanskih podpisov. Za to potezo se je odločil, ker želi v vmesnem obdobju "preprečiti razprodajo Slovenije".

"Predsednik vlade je danes vrnil mandat, in ker ima v Sloveniji oblast ljudstvo, kot izvoljeni predstavnik ljudstva izjavljam, da sprejemam to ponudbo. Obljubljam, da bom opravljal to vlogo bistveno bolje kot on," je, potem ko se je DZ seznanil z odstopom Mira Cerarja s položaja predsednika vlade, povedal Veber.

Pahor se posvetuje z vodji poslanskih skupin

Popoldne in v sredo se bo predsednik republike Borut Pahor posvetoval z vodji poslanskih skupin, s katerimi bo spregovoril o morebitnem predlogu za novega mandatarja in datumu volitev. Veber je pojasnil, da na pogovore ni bil vabljen. Kot je dodal, ni nobene potrebe, da bi Slovenija ostala v položaju, kakršen je nastal v tem trenutku. "Bistveno bolje bi bilo odpeljati ta mandat do konca, ker se je tako ali tako bližal rok rednih volitev," je povedal.

Na parlamentarne volitve se bo Veber podal s stranko Sloga, ki bo ustanovljena 7. aprila. Kot je poudaril, želijo prevzeti vodenje države na način, da bo ljudstvo vedelo, da ima oblast in da brez soglasja ljudstva ni mogoče razprodajati ali uničevati skupne lastnine.

G. C.