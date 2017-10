DZ: Ponovno potrjevanje novele zakona o kazenskem postopku

Prva razprava o zakonu o obrambi

Državni zbor bo ponovno odločal o noveli zakona o kazenskem postopku, na katero je državni svet izglasoval veto. Poslanci pa bodo razpravljali in odločali tudi o predlogu zakona o obrambi in predlogu zakona o službi v Slovenski vojski.

DZ je novelo zakona o kazenskem postopku potrdil 20. septembra, potem ko je zanjo glasovalo 32 poslancev, proti pa jih je bilo 20. Za zakon so glasovali zgolj poslanci SMC-ja, proti pa poslanci SD-ja, večina poslancev DeSUS-a, poslanci Levice in poslanske skupine nepovezanih poslancev.

Poslanci SDS-a so glasovanje obstruirali, poslanci NSi pa so se vzdržali. Poslance SD-ja je zmotilo predvsem sprejeto dopolnilo NSi-ja, po katerem je v določenih primerih možnost vložitve zahteve za varstvo zakonitosti na pravnomočno sodbo podaljšana do konca leta 2020.

Državni svet je 26. septembra je izglasoval veto na novelo, saj je ocenil, da slabša položaj osumljencev in preveč omejuje sodno preiskavo. Tudi odbor za pravosodje je konec septembra ocenil, da novela ni ustrezna.

16. oktobra je predsednik vlade Miro Cerar pozval poslance, naj novelo podprejo, pravosodni minister Goran Klemenčič pa je rešitve podrobno pojasnjeval poslancem DeSUS-a. Kljub temu enotnega glasovanja pri poslancih DeSUS-a ni za pričakovati, medtem ko v SD-ju že zdaj napovedujejo, da bodo glasovali proti.

Prva obravnava zakona o obrambi

Poslanci bodo opravili tudi prvo branje zakona o obrambi, ki bo dobil zeleno luč za nadaljnjo obravnavo, če ga bo podprla najmanj dvotretjinska večina prisotnih poslancev. Obravnavali bodo tudi zakon o službi v Slovenski vojski. Za predloga je bilo naporno že koalicijsko usklajevanje, ali mu bo v DZ podporo namenila tudi opozicija, pa za zdaj še ni znano.

Predlog novega zakona o obrambi posodablja opredelitev obrambnega sistema, novi zakon o službi v Slovenski vojski pa celovito ureja vojaško službo za poklicne pripadnike.

Obvezno vlaganje v umetnost

DZ bo tudi obravnaval predlog novele krovnega zakona v kulturi, s katero bi Slovenija po zgledu tujih držav uvedla obvezujoč delež za umetniške stvaritve v investicijskih projektih, financiranih z javnimi sredstvi. Predlog novele je po skrajšanem postopku vložila poslanska skupina SMC-ja s prvopodpisanim poslancem Draganom Matićem.

