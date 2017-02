DZ: Prenos discipliniranja sodnikov na Sodni svet

Zadnji dan redne februarske seje

17. februar 2017 ob 08:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci bodo obravnavali kopico zakonov s področja pravosodja: dopolnitev zakona o kazenskem postopku, predlog zakona o Sodnem svetu in predlog zakona o državnem odvetništvu.

Predlog zakona o Sodnem svetu predlaga vlada. Z njim namerava pristojnost disciplinskega sankcioniranja sodnikov umakniti sodišč in ga dati v pristojnost Sodnega sveta. Vlada je prepričana, da bo s tem povečala odgovornost in preglednost sodstva.

Tudi zakon o državnem odvetništvu je pripravila vlada, z njim pa želi prenoviti institucijo državnega pravobranilstva. To bo v skladu s predlogom nadomestilo državno odvetništvo, državni pravobranilci pa bodo postali državni odvetniki.

Redna februarska seja do zdaj:

- Ponedeljek

- Torek

- Sreda

- Četrtek



Dva opozicijska predloga

Z dopolnitvami zakona o kazenskem postopku želijo poslanci SDS-a vzpostaviti učinkovito pravno varstvo, ko tožilstvo zavrže kazenske ovadbe, in zagotoviti nadzor nad odločanjem tožilca o zavrženju. Med drugim predlagajo, naj vsako tožilsko odločitev o zavrženju ovadbe sopodpiše in tako potrdi še vodja tožilstva, v težjih zadevah pa skupina tožilcev.

S tem je povezan tudi predlog priporočila, s katerim so želeli v SDS-u vlado in vrhovno državno tožilstvo pozvati k ustreznejši ureditvi, ko pregon prevzame zasebni tožilec po zavrženju ovadbe, ki pa ga bo DZ verjetno zavrnil. Vlada namreč pravi, da pripravlja svoj zakonski predlog, ki naj bi to vprašanje uredil celovito.

Seja se bo začela ob 10. uri. Prenos bo na voljo v tej novici ter na 3. programu TV Slovenija.

Al. Ma.