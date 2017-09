Na sporno sejo odbora za obrambo prišli le trije poslanci SDS-a

Seja ni bila sklepčna

14. september 2017 ob 07:56,

zadnji poseg: 14. september 2017 ob 19:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Seja odbora DZ-ja za obrambo, ki jo je sklical predsednik odbora in poslanec SDS-a Žan Mahnič, zaradi odsotnosti večine članov ni bila sklepčna, udeležili so se je le trije poslanci SDS-a.

Sklic nujne seje odbora za obrambo je v tem tednu dvignil veliko prahu, saj je bila edina točka na dnevnem redu pripravljenost Slovenske vojske na mogoče konflikte ob implementaciji arbitražnega sporazuma s Hrvaško.

Na takšno vsebino so se koalicijske stranke burno odzvale. Ker so sklicu iz različnih razlogov nasprotovale, saj se jim je zdel bodisi nedopusten bodisi neprimeren, so napovedale, da bodo sejo obstruirale. Za to potezo so se odločili tudi v Levici, na seji pa ni bilo niti članov iz opozicijskega NSi-ja.

Mahnič začuden nad aroganco

"Na seji smo bili le trije člani SDS-a," je Mahnič pojasnil medijem v DZ-ju in izrazil začudenje predvsem nad tem, da na seji ni bilo predstavnikov vlade. "Začuden sem nad aroganco izvršne veje oblasti nad zakonodajno. Mislim, da se je zgodilo prvič, da je vlada sprejela sklep, da predstavniki ne pridejo na sejo odbora. To se jim lahko kadar koli vrne," je dejal in poudaril, da s sklicem seje ni pozval k vojni, ampak je zgolj želel odpreti "kredibilna in resna vprašanja".

Mahnič je povedal, da so do sklica seje privedle izjave premierja Mira Cerarja in zunanjega ministra Karla Erjavca. Ker je vlada po tistem, ko je Hrvaška že zatrdila, da ne bo dopustila enostranske implementacije razsodbe, izjavila, da bo Slovenija implementirala sodbo arbitražnega sodišča, Mahnič pravi, "da je Miro Cerar tisti, ki rožlja z orožjem". Odbor za obrambo je tako "legitimno vprašal, kakšni so scenariji v primeru enostranske implementacije arbitražnega sporazuma", je dodal.

Janša: Z orožjem rožljajo drugi

Da "z orožjem rožljajo drugi", je poudaril tudi prvak SDS-a Janez Janša, za katerega sicer sklep vlade, da ne sodeluje na seji odbora za obrambo, predstavlja "mini državni udar".

Tak sklep vlade je po Janševih trditvah protiustaven in če bo obveljalo "da lahko katera koli vlada kadar koli sklene, da ministri vlade ne bodo hodili na seje parlamenta in parlamentarnih delovnih teles, sistem parlamentarne demokracije na tej točki razpade".

Mahnič sicer vladi še očita, da je šibka in nepripravljena ter da je Cerar skupaj s koalicijo sejo izkoristil, "da je začel izvajati pritisk na Hrvaško". Kritičen je bil tudi do medijev in t. i. lažnih novic, saj da ob sklicu seje, kot je zatrdil, nikoli ni omenil besede vojna in oborožen konflikt. "V SDS-u smo vedno bili, smo in vedno bomo za mirno reševanje sporov," je poudaril.

Levica: Vojno hujskaštvo ni na mestu

V Levici, ki je obstruirala sejo, menijo, da "vojno hujskaštvo, ki ga podpira tudi Janša", ni na mestu. "Kolega Mahnič je s svojimi rambo akcijami glavna zvezda hrvaških vicev, kljub temu pa take eskapade dobrim medsosedskim odnosom lahko le škodijo," je bil kratek poslanec Miha Kordiš.

V Levici sicer v sporočilu za javnost ocenjujejo, da je pri sklicu seje šlo za "grobo provokacijo slovenske in hrvaške javnosti", Mahnič pa da je izgubil stik z realnostjo in po njihovem prepričanju ne bi smel voditi tega odbora.

Mahnič je poleg članov odbora na zaprto sejo povabil med drugim ministrico za obrambo Andrejo Katič, načelnika generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Andreja Ostermana ter predstavnike obveščevalno-varnostne agencije in obveščevalno varnostne službe ministrstva za obrambo.

