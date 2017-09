Mahnič: Hrvati se pripravljajo na obrambo Piranskega zaliva. Cerar in koalicija: Mahnič je neodgovoren.

12. september 2017 ob 15:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

DeSUS in SMC bosta obstruirala sejo odbora DZ-ja za obrambo o pripravljenosti Slovenske vojske na konflikte, SD o tem razmišlja. Mahnič medtem opozarja na "informacije iz kabineta predsednika vlade", da bodo Hrvati branili Piranski zaliv.

Zahteva po sklicu četrtkove seje odbora za obrambo je sprožila val polemik in zaostrila komunikacijo med koalicijo in delom opozicije. Sklical jo je predsednik odbora, poslanec Žan Mahnič (SDS), na njej pa naj bi govorili o pripravljenosti slovenske vojske na mogoče konflikte ob uveljavljanju arbitražnega sporazuma. Seja bo po napovedi zaprta za javnost, na njej pa bodo sodelovali ministrica za obrambo Andreja Katič, načelnik generalštaba generalmajor Andrej Osterman ter predstavniki slovenske obveščevalno-varnostne agencije in obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo.

Mahnič: Hrvaška kopiči specialce

Po poročanju Radia Slovenija Mahnič trdi, da od njegovih virov iz kabineta predsednika vlade prihajajo informacije, kako se pri Umagu in Puli na ladjah obalne straže zadržujejo pripadniki specialne enote. Še več, Hrvaška naj bi svoj del Piranskega zaliva branila z vsemi sredstvi, če bo Slovenija skušala uveljaviti svojo suverenost. "Legitimno vprašanje odbora je, ali ima vlada kakršna koli scenarije da bo slovenska vojska sodelovala pri implementaciji arbitražnega sporazuma in kakšni so scenariji, če bi prišlo do konflikta," je izjavil po poročanju Radia Slovenija.

Predsednik vlade ter ter SMC-ja Miro Cerar ga je v ponedeljek pozval, naj predlog za sklic seje umakne. Dan kasneje je dodal, da ne gre za vpletanje izvršilne veje oblasti v zakonodajno. Poziv je bil v tem primeru njegova pravica in dolžnost, je zatrdil.

"Nikakor se ne vpletam v zakonodajno vejo oblasti, imam pa kot predsednik vlade, ki bo glavni pogajalec tudi naprej glede izvršitve arbitražne odločbe, ne samo pravico, ampak tudi dolžnost, da opozorim na to vprašanje in pozovem predstavnika stranke SDS Mahniča, da umakne to točko z dnevnega reda," je dejal za medije ob robu mednarodnega sejma obrti in podjetnosti MOS v Celju.

Ponovil je, da takšna obravnava ni primerna, saj Slovenija vodi politiko miru in nenasilja. "Razprave, ki bi sprožale asociacije na kakršenkoli angažma vojske v zvezi s tem vprašanjem, so popolnoma neprimerne in bi lahko v mednarodno okolje poslale napačno sporočilo," je dodal.

Cerar je v Celju s podpredsednico hrvaške vlade Martino Dalić odprl sejem MOS. Kot je še dejal, se z Dalićevo nista pogovarjala o arbitraži, bo pa to obravnaval na prihodnjem srečanju s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem.

Erjavec: Vojska nima nobene vloge

Zunanji minister in predsednik DeSUS-a Karl Erjavec se je na to temo sestal z vodstvom stranke. Odločili so se, da bodo poslanci DeSUS-a sejo odbora obstruirali, sam sklic seje pa jih čudi.

Spomnil je, da so predstavniki SDS-a na političnem vrhu prejšnji teden pozivali k dialogu. "Ne vem, če je to pravi način, da sklicuješ neke seje, na katerih želiš ugotoviti pripravljenost Slovenske vojske, na drugi strani pa se govori o potrebnosti dialoga in kritizira ministra za zunanje zadeve, ki pa postavlja zelo jasna stališča, ko gre za implementacijo arbitražne odločbe," je dejal Erjavec. Ob tem je spomnil na svoja stališča, da bi bilo treba arbitražno odločbo na morju takoj implementirati in da država, ki ne spoštuje mednarodnega prava, preprosto ne izpolnjuje pogojev za članstvo v OECD-ju.

Kot je dejal, se je za politični vrh prejšnji teden, za katerega je predvideval, da bo namenjen vprašanjem, kako implementirati arbitražno odločbo, izkazalo, da je bil "politični vrh o izjavah Karla Erjavca". "Ne vem, katere moje izjave razburjajo del slovenske politike. Govorijo o tem, da bi bilo treba na diplomatski način izražati stališča, ampak to smo počeli 26 let in vidimo, kam smo prišli," je dejal Erjavec.

Ob tem je poudaril svoje stališče, da "je čas za odločno zunanjo politiko". Zato je tudi prepričan, da je bila povsem pravilna odločitev, da so ustavili postopek članstva Hrvaške v OECD-ju. "Nekdo, ki ne spoštuje mednarodnega prava in odločb sodišč, preprosto ne izpolnjuje pogojev za to, da bi lahko postal član OECD-ja. Tukaj ni nobene diplomacije, ampak gre za preprosta dejstva," je prepričan.

Glede informacij, da zelo verjetno ne bo drugega sestanka slovenskega in hrvaškega predsednika vlade Cerarja in Plenkovića, je Erjavec dejal: "Mislim, da je bila napaka že prvi sestanek z gospodom Plenkovićem. On ni iskren sogovornik. Ker če bi bil iskren sogovornik, tudi ne bi šel v Savudrijo in zelo nediplomatsko pozival hrvaških ribičev, da naj še naprej lovijo v slovenskem morju."

Po poročanju Radia Slovenija so se za obstrukcijo seje odbora odločili tudi poslani SMC-ja.

SD pričakuje "streznitev"

Po drugi strani poslanci SD-ja odločitve o (ne)sodelovanju še niso sprejeli. Poslanec Matjaž Nemec je dejal, da "mahanje z orožjem v temu trenutku je zagotovo najslabše sporočilo, kar ga slovenska politika in diplomacija lahko pošlje v svet". "V tem času je potrebna komunikacija že samo zaradi mednarodne javnosti, predvsem pa zaradi naših ljudi, ki so vpeti v odločitev arbitražnega sodišča."

"Kar moramo zdaj narediti, je poziv k dialogu in pomagati Hrvaški uvideti pravo pot, ki je pot dialoga o vsebini, ki je znana, to je odločba arbitražnega sodišča," je prepričan Nemec.

NSi pozdravlja možost razprave

Poslanec NSi-ja Jožef Horvat je pozdravil možnost razprave o pripravljenosti vojske na možne konflikte ob implementaciji arbitražnega sporazuma. Vendar je bil kritičen, da Sloveniji sklic seje takšne narave v času iskanja dialoga s Hrvaško glede implementacije arbitražne razsodbe ne more koristiti.

Horvat je dejal, da morajo imeti poslanci informacije o obrambni pripravljenosti slovenske vojske. Dodal je, da v stranki nimajo informacij, ki naj bi jih Mahnič dobil od uslužbencev v kabinetu predsednika vlade, da naj bi Hrvaška v okolico Umaga in Pulja poslala ladje obalne straže, na katerih naj bi bili tudi pripadniki specialnih enot hrvaške vojske.

Poslanec NSi-ja je komentiral, da če imajo te informacije pristojne službe, bi morale z njimi ravnati v skladu z zakonom. "Zagotovo so to informacije zaupne narave," je dodal.

Predsednik odbora DZ-ja za zunanje zadeve Horvat Mahniču ni želel očitati nepremišljenosti, vendar je le dejal, da imajo na odboru DZ-ja za zunanje zadeve drugačno prakso, ko sklicujejo sejo, saj na dnevni red postavijo obravnavano gradivo, ki ima tudi označeno stopnjo tajnosti.

