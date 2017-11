Erjavec: Najhitrejša pot bi bila, da si Šami status uredi na Hrvaškem

20. november 2017 ob 12:28,

zadnji poseg: 20. november 2017 ob 15:56

O primeru Šami se je še enkrat oglasil zunanji minister Karl Erjavec in ponovil, da se mu ob tem primeru uporaba 51. člena zakona o tujcih ne zdi primerna.

Poleg tega ni dosegla tistega, kar si Šami želi, to je združitev z družino. Najhitrejša pot bi bila po mnenju prvaka koalicijskega DeSUS-a ta, da si Ahmad Šami status begunca ali tujca uredi na Hrvaškem, ker bi se potem lahko vrnil tudi v Slovenijo, je poročal Radio Slovenija.

Erjavec je še dejal, da je bil premier Miro Cerar morda zaradi slabo pripravljenih informacij malce prehiter s prvimi izjavami ali pa je sam dejansko videl pravni interes za uporabo omenjenenega člena zakona.

SMC: Ne izredni vrh zaradi Šamija, temveč izvršni odbor stranke

Politični vihar bodo očitno na popoldanski seji izvršilnega odbora skušali umiriti tudi v SMC-ju. V stranki so sicer zanikali poročanje nekaterih medijev, da bo vodstvo stranke na izrednem vrhu razpravljalo o primeru sirskega prebežnika Ahmada Šamija. Gre za redno sejo izvršnega odbora.

"Danes bo, kot veliko ponedeljkov do zdaj, potekala seja izvršnega odbora stranke. Nič izrednega ali v čemer koli neobičajnega," so zapisali.

Šami ostaja hospitaliziran

Zdravstveno stanje Ahmada Šamija se je sicer po birokratskih zapletih in negotovosti glede deportacije na Hrvaško pretekli teden tako poslabšalo, da so ga sprejeli na psihiatrično kliniko, v nedeljo pa po dodatnem poslabšanju še na nevrološko kliniko ljubljanskega kliničnega centra. Aktivist in Šamijev zastopnik Miha Blažič novejših informacij o Šamijevem zdravstvenem stanju nima, saj od nedelje popoldne z njim ni bil v stiku.

Tudi tega, kako bo Šami ravnal v prihodnje, da bi rešil položaj, v katerem mu grozi deportacija na Hrvaško, Blažič v tem trenutku ne more napovedati. Kot najverjetnejšo pa še vedno ocenjuje možnost, da bo znova vložil prošnjo za azil. A to bo lahko naredil šele, ko bo njegovo zdravstveno stanje stabilno. Kdo drug namreč prošnje v njegovem imenu ne more vložiti, je dejal za Slovensko tiskovno agencijo.

Glede postopka deportacije za zdaj ni še nič novega. Tudi glede na Šamijevo zdravstveno stanje pa Blažič ostaja optimist in dvomi, da bi v tem trenutku ministrstvo za notranje zadeve naredilo "nekaj na hitro".

Negotova usoda

Šamiju se namreč napoveduje deportacija po tistem, ko se je Slovenija izrekla nepristojno za odločanje o njegovi prošnji za azil po dublinski uredbi in je njegovo prošnjo zavrgla, sodišča pa so temu pritrdila. Za Šamija so se nato zavzeli v strankah koalicije in v Levici, poslanca SD-ja in Levice pa sta ga v torek odpeljala v DZ, s čimer naj bi preprečila deportacijo.

Vlada je nato v četrtek iskala možnosti rešitve, med drugim, da bi v skladu z zakonom o tujcih ugotovila obstoj interesa države, da Šami dobi dovoljenje za začasno prebivanje. Konsenza ni našla, Šamijeva nadaljnja usoda tako ostaja negotova.

