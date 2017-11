O Šamiju razpravljala tudi komisija DZ-ja, Trček zato iz nje protestno odhaja

Vlada bo morda odločitev sprejela že danes

16. november 2017 ob 12:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je razpravljala tudi o primeru begunca Ahmada Šamija. Franc Trček (Levica) meni, da je komisija presegla pooblastila, zato je napovedal izstop iz nje.

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) se je seznanila s spremenjenimi pravili po sodbi Evropskega sodišča glede vračanja migrantov, je po seji pojasnil njen predsednik Branko Grims in dodal, da gre za spremenjena pravila po sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice glede vračanja migrantov, po kateri Slovenija v skladu z dublinsko uredbo ni dolžna odločati o prošnji za azil, če begunec zanj ne zaprosi v prvi varni državi.

Iz tega je po njegovih besedah nastal tudi problem sirskega begunca Ahmada Šamija, za katerega je ministrstvo za notranje zadeve izdalo odločbo o deportaciji na Hrvaško, temu je pritrdilo vrhovno sodišče, pritožbo pa je zavrnilo tudi ustavno sodišče. A deportacije, ki naj bi bila v torek, tudi po pozivu predsednika vlade Mira Cerarja ni bilo. "Šamija so samo seznanili, da je zdaj tujec z neurejenim statusom," je dejal Grims in pojasnil, da je na seji opozoril, da je pričakovati, da se deportacija izvrši skladno z načeli pravne države.

Grims: Takšnega primera še ni bilo

Razpravljali so tudi o tem, ali je še kak podoben primer Šamijevemu, je dejal Grims in odgovori, da takšnega primera doslej ni bilo, saj ga ni moglo biti. "Nihče nima pravice vmešavati se v bodisi pravnomočno končan upravni postopek, to vodi v popoln kaos v državi, niti nihče nima pravice se vmešavati v pravnomočno sodno odločitev," je dejal. Če to stori nekdo iz izvršilne veje oblasti, gre po njegovih besedah za protiustavno vpletanje ene veje oblasti v drugo. O tem bodo odločale druge institucije, saj Knovs za to ni pristojen, je pojasnil.

Dodal pa je, da so osvetlili, kaj to pomeni s širšega vidika za državo. Spremembe zakonodaje in odločitev evropskega sodišča in pravna pravila, ki se uporabljajo v praksi pri premeščanju nezakonitih prebežnikov, pomenijo, da so najbolj odgovorne tiste države, v katere migranti prvič stopijo čez mejo EU-ja, je poudaril Grims. V Slovenijo je bilo po njegovih besedah doslej po teh pravilih vrnjenih nekaj več kot 20 nezakonitih prebežnikov, iz naše države pa "v tem trenutku poteka samo premestitev Ahmada Šamija". Po ocenah ministrstva za notranje zadeve so nam ta spremenjena pravila lahko v korist, kajti najbolj odgovorne so države, ki so na zunanji meji, je dejal Grims. Kot je dodal, je bilo zahtevkov za premestitev v Slovenijo po besedah notranje ministrice Vesne Györkös Žnidar bistveno več, vendar so jih zavrnili.

Trček: Komisija ni pristojna za obravnavo

Trček je prepričan, da komisija ni pristojna za obravnavo te teme, napovedal je izstop iz nje. Poudaril je, da se kot odgovoren politik takšnih zlorab ne gre. "To, kar se je danes dogajalo, za kar je celo Grims sam priznal, da to ni vsebina dela komisije, je prestopilo rob," je pojasnil Trček. Grims je glede tega dejal, da razen seznanitvenih drugih sklepov danes niso sprejemali. "Gre za vprašanja, ki jih pač ne urejamo na Knovsu, ampak se z njimi lahko samo seznanimo," je povedal.

Na Trčkove očitke o prekoračitvi pooblastil je Grims odvrnil: "Če je preučitev pravnih pravil Evropske unije, preučitev sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, preučitev števila migrantov, ki so ali bodo na tej osnovi izročeni Sloveniji ali so v postopku premestitve v eno od sosednjih držav iz Slovenije, politična zloraba, potem resnično ne vem, kako naj parlament opravlja svojo nadzorno funkcijo". Po njegovih besedah vse to brez dvoma vpliva na varnost Slovenije, bremeni njene službe in mora biti izvedeno skladno s pravnimi pravili Slovenije in meddržavnimi pogodbami ob doslednem spoštovanju človekovih pravic.

Po Trčkovem prepričanju je Knovs že kmalu po ustanovitvi postal trobilo SDS-a. Pojasnil je, da so se v sredo s koalicijskimi strankami pogovarjali, da "temu naredijo konec", a da sta SMC in DeSUS zamočila, skupaj s predstavnikom SD-ja pa na seji nista sodelovala. Matjaž Nemec (SD) je namreč sejo prav tako kot Trček obstruiral.

Članstvo v Knovsu ureja poseben zakon. Poslanska skupina Levica mora o izstopu njihovega poslanca pisno obvestiti predsednika DZ-ja Milana Brgleza, ta pa nato predlog za razrešitev uvrsti na sejo DZ. V Levici so za STA pojasnili, da drugega svojega poslanca za člana Knovsa ne bodo predlagali.

Vlada danes o tem ni razpravljala

Kljub navedbam koalicijskih partnerjev, da naj bi vlada že danes razpravljala o primeru sirskega begunca Ahmada Šamija, pa so v uradu vlade za komuniciranje pojasnilli, da se to ni zgodilo, saj vlada potrebuje še nekaj dodatnih informacij.

