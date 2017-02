Erjavec še četrtič zaporedoma predsednik stranke DeSUS

Volilni kongres stranke

18. februar 2017 ob 10:17,

zadnji poseg: 18. februar 2017 ob 19:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Karl Erjavec je še četrtič zaporedoma izvoljen za predsednika stranke DeSUS, ki jo vodi od leta 2005. Podpredsednik ostaja Tomaž Gantar.

DeSUS je na volilnem kongresu, na katerem se je zbralo 224 delegatov in s katerim stranka začenja volilno kampanjo za naslednje državnozborske volitve, izvolil predsednika stranke. Kot edini kandidat je bil izvoljen dozdajšnji predsednik, Karl Erjavec.

Erjavec je strankarsko politično pot začel v zgodnjih 90. letih, ko je vstopil v takratno SKD, ki jo je vodil Lojze Peterle. Po krajšem sodelovanju SKD-ja in SLS-a se je ob razdružitvi odločil za SLS. Leta 2004 je za zelo kratek čas presedlal v LDS, a že jeseni kandidiral za poslanca na listi DeSUS. Vodenje stranke DeSUS je od Antona Rousa prevzel leta 2005, po 12 letih pa še vedno ostaja trdno v sedlu.

Za njegovo imenovanje so tokrat glasovali 203 delegati, sedem jih je bilo proti.

Delegati so danes izvolili tudi nove organe stranke oz. širše vodstvo. Svoj položaj podpredsednika je obdržal Tomaž Gantar, na podpredsedniški funkciji pa sta se mu pridružila še Jelka Kolmanič in Jožef Žnidarič.



V okviru kongresa je Erjavec predstavil tudi nov program stranke, ki se nanaša na gospodarstvo. DeSUS namreč prvič predlaga "konkreten gospodarski program", s katerim po Erjavčevem mnenju ponujajo odgovore na sodobne izzive. "Če želimo pokojnine, javno zdravstvo, javno šolstvo, potrebujemo tudi dobre gospodarske rezultate," je poudaril.

Gospodarstvo in sociala

Cilj programa DeSUS-a je več novih domačih in tujih investicij, vzpostavitev bolj prijaznega poslovnega in preprostejšega davčnega okolja, večja zaposlenost za vse, zlasti odpiranje novih kakovostnih delovnih mest za mlado in starejšo populacijo. Slovenija ima za zdaj dokaj uspešno gospodarstvo, a rezultatov ne delijo vsi državljani, je v nagovoru na kongresu ugotavljal Erjavec.

Erjavec je poudaril še druge programske cilje. Po njegovih besedah morajo uvesti davčni pavšal za samostojne podjetnike in obrtnike, z ustreznim poslovnim okoljem zavarovati srednji razred.



Poudaril je še, da se mora prenehati s prakso, da davkoplačevalci dokapitalizirajo slovenske banke, dokončno pa morajo tudi razčistiti, kdo je kriv za nastalo bančno luknjo. DeSUS bo zato pripravil predlog o javni preiskavi v bankah, v katero je treba vključiti tudi tuje strokovnjake.

Opozoril je še na potrebo po boljšem črpanju evropskih sredstev, se dotaknil okoljskih izzivov in energetike. Ob tem je sporočil, da DeSUS ne bo podprla rešitve, ki določa, da bomo plačevali dodaten evro na položnicah za elektriko za pokrivanje izgube v Teš 6.

Pri oblikovanju gospodarskega programa so sodelovali različni strokovnjaki, kar je po Erjavčevem mnenju strankin potencial za zasedbo pomembnih mest v vladi ali drugih institucijah.

Za uvedbo služenja vojaškega roka

V programu je tudi ponovna uvedba služenja vojaškega roka, ki bi trajalo največ tri mesece. "Glede na nove varnostne okoliščine mora Slovenija razmisliti o tem, kako si bo zagotovila več varnosti," je za TV Slovenija povedal Erjavec. In dodal: "Osebno mislim, da bi bilo prav, da vsak mlad fant pozna vsaj osnovne veščine, da pozna, kaj pomeni podrejenost, nadrejenost. Moram reči, da tudi številne mame in dekleta podpirajo to idejo."

Grožnje: terorizem, migracije, zapiranje meja

Kot zunanji minister je opozoril na položaj Slovenije v mednarodni skupnosti. Skrbijo ga naraščajoča nestabilnost v regiji in varnostni izzivi v soseščini, ki lahko zelo močno vplivajo na položaj v Sloveniji, zlasti z vidika uresničevanja naših ciljev. "Če se bodo nadaljevali trendi v smislu povečevanja groženj, kot so terorizem, migracije, zapiranje notranjih meja EU, bo to gotovo imelo negativne posledice za našo varnost in posredno tudi na uspešnost slovenskega gospodarstva," je ocenil.

Erjavec: Ne želimo destabilizirati koalicije

DeSUS s tem kongresom po njegovih besedah začenja tudi volilno kampanjo. A po Erjavčevih zagotovilih ne v smislu destabilizacije trenutne koalicije, ampak gre za "višinske priprave pred končno tekmo". "Vsi vrhunski športniki opravljajo višinske priprave vsaj eno leto pred olimpijado. Za nas so parlamentarne volitve olimpijada," je ponazoril.

Zagotovil je še, da je DeSUS stabilna in državotvorna stranka, ki je v DZ-ju že 26 let, in to vedno z istim imenom. Stranka je imela že pestre kongrese, se v tem času čistila, je v izjavi še poudaril Erjavec, ki DeSUS vodi od leta 2005. Po njegovem mnenju so danes zrela in konsolidirana stranka, ne glede na to, da dopušča notranjo demokracijo. "Trenutno smo najbolj pripravljena stranka za parlamentarne volitve," je še ocenil.

Napoved

Kot pravi, se na volitvah lahko marsikaj zgodi. Med drugim je spomnil, da je bila zdaj vodilna stranka SMC ustanovljena tik pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami, a na prihodnjih v takšen scenarij ne verjame. Po njegovem mnenju lahko zmaga ena od profiliranih strank, in sicer SDS, SD ali DeSUS.

Gantar: V stranki smo usklajeni

Tudi po ocenah podpredsednika DeSUS-a Tomaža Gantarja, ki ponovno kandidira za omenjeno funkcijo, je čas, da ponudijo rešitve za to, kar obljubljajo in poskušajo doseči, pa tudi, da še koga pritegnejo in prepričajo, da mislijo resno.

"Vedno je možnost delati bolje. Morali bomo delati tudi mogoče na malo drugačen način," je še dejal pred kongresom in dodal, da je z vodenjem stranke zadovoljen. Po Gantarjevih besedah v stranki nimajo parcialnih interesov in so usklajeni.

Jurša: En kandidat, a vseeno volimo

Kljub temu, da so tokrat imeli le enega predsedniškega kandidata, po mnenju vodje poslanske skupine Franca Jurše to še ne pomeni, da niso volili. "Danes želimo sprejeti usmeritve, smernice programa, ki jih je predstavil predsednik stranke, ki bodo hkrati program za naslednje volitve v DZ," je dejal Jurša.

Spomnil je še, da je eden od članov, ki je že v preteklosti predlagal spremembe programa stranke, da postanejo stranka za vse generacije. "Zavedamo se, da v tej družbi ne bomo mogli zahtevati povišanja pokojnin za dostojno življenje starejših ljudi, če ne bomo zagovarjali, da se gospodarstvo razvija, da je čim več mladih zaposlenih, ki bodo polnili pokojninsko blagajno," je še dejal Jurša.

Al. Ma.