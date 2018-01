Erjavec: Slovenija bo tožbo proti Hrvaški Evropski komisiji posredovala do konca februarja

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je dejal, da je namen današnje seje OZP-ja predvsem seznanitev poslancev z vsemi dejavnostmi v zvezi z uveljavitvijo arbitražne razsodbe.

"Predstavil pa bom tudi priprave glede tožbe, ki jo bomo predložili najprej Evropski komisiji po 259. členu Pogodbe o delovanju EU-ja in pozneje na Sodišče EU-ja v Luxembourgu," je povedal Erjavec.

Napovedal je, da naj bi vse gradivo Evropski komisiji posredovali do konca februarja. Komisija ima nato čas do treh mesecev, da se odloči, ali bo prevzela postopek ali pa ga bo prepustila Sloveniji, da ga nadaljuje pred Sodiščem EU-ja, je še pojasnil.

Erjavec je sicer izrazil tudi prepričanje, da bo Hrvaška spremenila svoje odklonilno stališče glede spoštovanja arbitražne razsodbe. "Prepričan sem, da je treba biti samo potrpežljiv in nadaljevati z aktivnostmi glede implementacije arbitražne razsodbe. Nenazadnje je pravo na naši strani, tudi Evropska komisija, čeprav pričakujem njen aktivnejši, konkretnejši angažma," je še dejal Erjavec. Povedal je, da so ti postopki Evropske komisije zaenkrat še bolj "v ustni fazi", pričakuje pa tudi bolj konkretno ukrepanje.

Erjavec meni, da bo na današnji seji OZP znova prišlo do potrditve enotnosti slovenske politike pri reševanju arbitražnega zapleta s Hrvaško. "Vse politične stranke so mnenja, da je treba implementirati arbitražno razsodbo. Predsednik opozicijske SDS Janez Janša je mnenja, da je čas za time out. Lahko ga imamo, vendar moramo nadaljevati z vsemi aktivnostmi, kar se tiče priprave tožbe za Sodišče EU," je dejal.

"Sem pa za to, da imamo time out, ko gre za incidente, ki jih enostransko povzroča hrvaška stran, vendar to ni v naši moči," je še povedal zunanji minister.

Teh incidentov je bilo na morju po podatkih policije od 30. decembra, ko je Slovenija uveljavila arbitražno razsodbo, 55, od tega 21 vplutij ribiških plovil ter 34 vplutij policijskih.

Lani v pol leta - od razglasitve arbitražne razsodbe - pa so zabeležili več kot 1000 vplutij hrvaških plovil v območje, ki ga je Sloveniji kot njeno potrdilo arbitražno sodišče. V prejšnjih letih pa so jih v celem letu zabeležili okoli 300 ali 400.

