Erjavec tokrat edini kandidat za predsednika DeSUS-a

Volilni kongres stranke

18. februar 2017 ob 10:17,

zadnji poseg: 18. februar 2017 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

DeSUS bo na volilnem kongresu volil predsednika. Edini kandidat je obstoječi predsednik, Karl Erjavec. S kongresom stranka začenja tudi volilno kampanjo za naslednje državnozborske volitve.

Želi se modernizirati in postati stranka za vse generacije, prvič predlaga tudi konkreten gospodarski program, sporočajo iz DeSUS-a. Ne bodo več le stranka, ki bo branila določene statuse, ampak "odpirajo novo dimenzijo", je pred kongresom izjavil Karl Erjavec, predsednik stranke in edini kandidat za naslednji mandat.

Na kongresu se je zbralo 224 delegatov. Za podpredsednika poleg Tomaža Gantarja kandidirajo še Jelka Kolmanič, Marija Pukl in Jožef Žnidarič.



Gospodarstvo in sociala

DeSUS prvič predlaga "konkreten gospodarski program", s katerim po Erjavčevem mnenju ponujajo odgovore na sodobne izzive. "Če želimo pokojnine, javno zdravstvo, javno šolstvo, potrebujemo tudi dobre gospodarske rezultate," je poudaril. Pri oblikovanju gospodarskega programa so sodelovali različni strokovnjaki, kar je po Erjavčevem mnenju strankin potencial za zasedbo pomembnih mest v vladi ali drugih institucijah.

Izpostavil je še spremembe mednarodnih razmer in negotovost glede varnosti v prihodnje. DeSUS se mora po njegovih besedah kot državotvorna stranka ukvarjati tudi s temi vprašanji in nuditi odgovore.

Erjavec: Ne želimo destabilizirati koalicije

DeSUS s tem kongresom po njegovih besedah začenja tudi volilno kampanjo. A po Erjavčevih zagotovilih ne v smislu destabilizacije trenutne koalicije, ampak gre za "višinske priprave pred končno tekmo". "Vsi vrhunski športniki opravljajo višinske priprave vsaj eno leto pred olimpijado. Za nas so parlamentarne volitve olimpijada," je ponazoril.

Zagotovil je še, da je DeSUS stabilna in državotvorna stranka, ki je v DZ-ju že 26 let, in to vedno z istim imenom. Stranka je imela že pestre kongrese, se v tem času čistila, je v izjavi še poudaril Erjavec, ki DeSUS vodi od leta 2005. Po njegovem mnenju so danes zrela in konsolidirana stranka, ne glede na to, da dopušča notranjo demokracijo. "Trenutno smo najbolj pripravljena stranka za parlamentarne volitve," je še ocenil.

Prognoza

Kot pravi, se na volitvah lahko marsikaj zgodi. Med drugim je spomnil, da je bila zdaj vodilna stranka SMC ustanovljena tik pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami, a na prihodnjih v takšen scenarij ne verjame. Po njegovem mnenju lahko zmaga ena od profiliranih strank, in sicer SDS, SD ali DeSUS.

Gantar: V stranki smo usklajeni

Tudi po ocenah podpredsednika DeSUS-a Tomaža Gantarja, ki ponovno kandidira za omenjeno funkcijo, je čas, da ponudijo rešitve za to, kar obljubljajo in poskušajo doseči, pa tudi da še koga pritegnejo in prepričajo, da mislijo resno.

"Vedno je možnost delati bolje. Morali bomo delati tudi mogoče na malo drugačen način," je še dejal pred kongresom in dodal, da je z vodenjem stranke zadovoljen. Po Gantarjevih besedah v stranki nimajo parcialnih interesov in so usklajeni.

Jurša: En kandidat, a vseeno volimo

Kljub temu, da imajo tokrat samo enega predsedniškega kandidata, po mnenju vodje poslanske skupine Franca Jurše to še ne pomeni, da ne bodo volili. "Danes želimo sprejeti usmeritve, smernice programa, ki jih je predstavil predsednik stranke, ki bodo istočasno program za naslednje volitve v DZ," je dejal Jurša.

Spomnil je še, da je eden od članov, ki je že v preteklosti predlagal spremembe programa stranke, da postanejo stranka za vse generacije. "Zavedamo se, da v tej družbi ne bomo mogli zahtevati povišanja pokojnin za dostojno življenje starejših ljudi, v kolikor ne bomo zagovarjali, da se gospodarstvo razvija, da je čim več mladih zaposlenih, ki bodo polnili pokojninsko blagajno," je še dejal Jurša.

Lokalne težave

Na kongresu, na katerem bo okoli 240 delegatov volilo nove organe stranke, se bo morda sprožilo tudi kakšno vprašanje glede lokalnega dogajanja. Težave so se pojavile v občinskem odboru Kamnik, a je Erjavec dogajanje označil za "drobiž" in nepomembno stvar, ki ji ne daje pozornosti.

Al. Ma.