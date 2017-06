Foto: "Kontingent, ki odhaja v Latvijo, je kadrovsko in materialno nared"

Kontingent šteje 47 pripadnikov

9. junij 2017 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Stotnik Primož Bernard, poveljnik kontingenta, ki se bo v misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji pridružil kanadskemu bataljonu, je na slovesnosti v ljubljanski vojašnici Edvarda Peperka izpostavil, da so vojaki na misijo pripravljeni.

Slovenski kontingent šteje 47 pripadnikov voda za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo z dodatnimi elementi. Sodelovali bodo pri izvajanju mirnodobnih dejavnosti sil, kar vključuje vaje, usposabljanja in druge mirnodobne dejavnosti. S prisotnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne in obrambne drže Nata.

Brigadir Milko Petek, poveljnik poveljstva sil Slovenske vojske, je na slovesnosti izpostavil, da Slovenska vojska z napotitvijo svojih sil izpolnjuje mednarodne zaveze in potrjuje, da je sposobna napotiti svoje sile ter sodelovati z zavezniškimi vojskami. "Okrepljena prednja prisotnost v Latviji je jasen prikaz zavezniške solidarnosti, odločnosti in sposobnosti zaščititi prebivalstvo ter ozemlja znotraj zavezništva pred kakršnokoli obliko grožnje," je poudaril Petek, v govoru pa navedel, da je v zadnjih 20 letih v različnih mednarodnih operacijah in misijah sodelovalo že več kot 12.000 pripadnikov Slovenske vojske.

Med pripravami na misijo naleteli na težave

"Priprave smo izvajali v več fazah, začeli smo ob koncu lanskega leta z namestitvenimi pripravami, kasneje smo prešli v praktična urjenja in usposabljanja, od februarja do konca junija so fizične priprave potekale doma in v tujini. Del priprav smo naredili v sklopu zavezniške vaje," je razložil polkovnik Uroš Trinko.

Kontingent se je med pripravami srečal tudi z nekaj težavami, nekateri vojaki so vmes manjkali zaradi bolniških odsotnosti. Toda s tem se je kontingent uspešno spopadel. "V vojaškem življenju je običajno, da se pri doseganju ciljev srečujemo s takimi in drugačnimi izzivi. S temi smo se spopadli uspešno. Kontingent je polno številčen in pripravljen za izvedbo nalog," je zatrdil Trinko in dodal, da so rešili tudi vprašanje okrog plačila vojakov.

Nevarnosti in grožnje obstajajo

47-članskemu kontingentu bo v Latviji poveljeval stotnik Primož Bernard, ki je pred odhodom - kontingent odhaja med 12. in 16. junijem - povedal: "V Latvijo odhajamo z nalogo vzdrževanja in zagotavljanja varnosti in miru v državi. Vemo, kaj se je pred časom zgodilo v Ukrajini, ko je bila ogrožena suverenost in ozemeljska celovitost države. Kontingent je kadrovsko in materialno popolnjen in usposobljen ter pripravljen na izvedbo premika v šestmesečni rotaciji v Latviji. Fantje so pripravljeni in sem ponosen na njih."

O morebitnih nevarnostnih in grožnjah, s katerimi bi se lahko slovenski vojaki spopadli, pa je dejal, da nevarnosti in grožnje obstajajo. "Izpostavil bi poškodbe, ki se lahko pripetijo med urjenji, med streljanjem, tudi premiki z vozili. Priča smo bili raznim kibernetskim delovanjem Rusije in vpliv na volitve v ZDA. Leta 2007 je bila kibernetsko napadena Estonija. Kontingent ni imun na te stvari," je dodal.

Sa. J.