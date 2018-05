GibanjeSkupajNaprej: Reforma zdravstva ključna naloga nove vlade

Plače v javnem sektorju bi vrnili na raven pred Zujfom

23. maj 2018 ob 15:18

V novem mandatu so potrebni interventni ukrepi na področju zdravstva, saj bo v nasprotnem primeru sistem razpadel, je dejal predsednik GibanjaSkupajNaprej Danijel Bešič Loredan. Plače v javnem sektorju bi vrnili na raven pred Zujfom.

V gibanju so na novinarski konferenci predstavili dokumenta z ukrepi na področju zdravstva in javnega sektorja, ki so jih pripravili pred junijskimi volitvami, in tudi odgovorni osebi, ki ju vidijo tudi kot kandidatki za ministrici.

Ekonomistka Marjeta Kuhar, ki jo vidijo na čelu zdravstvenega resorja, je tako med najnujnejšimi ukrepi na področju zdravstva navedla interventni zakon, s katerim bi zagotovili dodatna sredstva za skrajšanje čakalnih vrst. Če interventnega ukrepa v zdravstvu ne bo takoj v mandatu nove vlade, "lahko pričakujemo razpad sistema v dobi dveh let", je dejal predsednik Danijel Bešič Loredan.

Po navedbah Kuharjeve je treba na področju zdravstva prav tako vzpostaviti dialog med ministrstvom in stroko ter sprejeti sistemski zakon, ki bo zdravstveni sistem dvignil na razvojno raven.

Plačni sistem in ukinitev Zujfa

Potencialna kandidatka za vodenje področja javne uprave Edita Dobaj, sicer direktorica zasebnega zavoda, ki deluje na področju plač in delovnih razmerij v javnem in zasebnem sektorju, pa je v predstavitvi programa na področju javnega sektorja dejala, da mora biti državni proračun naravnan stimulativno.

Zavzemajo se za to, da bi posamezen proračunski porabnik privarčevana sredstva sam porabil bodisi za razvoj bodisi za nagrajevanje zaposlenih. Plačni sistem bi moral ostati enoten, je pa treba ukiniti ukrepe iz zakona za uravnoteženje javnih financ (Zujf), meni Dobajeva. Speče stavke sindikatov javnega sektorja pa je po njenem prepričanju treba reševati s socialnim dialogom in prisluhniti posameznim dejavnostim.

Ministrstvo za nacionalno varnost

Med drugim se zavzemajo za ustanovitev ministrstva za nacionalno varnost, pod katerega bi sodili policija, obramba in sektor zaščite in reševanja, je dejala Dobajeva. Posebno pozornost pa je po njenem mnenju treba posvetiti tudi migracijski politiki in se odzvati "z dobršno mero socialnega čuta, vendar ne v svojo škodo".

