Tanja Starič: Že zadnjih 10 let SDS v anketah močno vodi, potem pa izgubi

Za zdaj kampanjo zaznamoval lov na glasove starejših

19. maj 2018 ob 06:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

V anketah je vodstvo močno prevzela SDS Janeza Janše, a kar okoli četrtina volivcev je še neopredeljenih in prav slednji, bodo po mnenju Tanje Starič odločili zmagovalca. Bo znova zmagal novi obraz oz. glas proti Janši?

V prvih televizijskih in radijskih soočenjih so predstavniki strank nastopali povsem v okviru pričakovanj in njihovih strankarskih programov, kakšnih presenečenj ni bilo, je za MMC predvolilna soočenja na ekranu TV Slovenija in na valovih Radia Slovenije opisala urednica notranjepolitičnih oddaj na Radiu Slovenija Tanja Starič. "Mogoče je do neke mere v zadnjem televizijskem soočenju izstopala SDS s svojo držo do migrantov, če govorimo o nastopu Branka Grimsa, ki pa tudi ni veliko presenečenje, saj je stranka znana po takšni drži," je opozorila na po mnenju Mirovnega inštituta sramotne besede SDS-ovega poslanca. Več o tem spodaj.

Glavni spopad med strankami se bo odvijal šele v zadnjem tednu pred volitvami, ko se bo odločalo 'za zdaj' še zelo veliko število neopredeljenih volivcev. "Kakšnih hujših polemik zato še ni bilo, nervoza raste, ankete kažejo, kar kažejo, stranke bodo taktizirale in najverjetneje ob koncu kampanje razkrile svoje adute," je pojasnila in dodala, da bodo volitve odločili prav neopredeljeni volivci, ki jih je po zadnji anketi kar četrtina.

Spomnimo, da so javnomnenjske raziskave so v zadnjem tednu pokazale močno vodstvo SDS-a. Zato bo rezultat prihajajočih volitev po mnenju Alema Maksutija z Inštituta za politični menedžment primarno odvisen od mobilizacije. Tiste stranke, ki bodo 3. junija uspele pripeljati na volišča največ svojih podpornikov, bodo dosegle najboljši rezultat, je pojasnil za STA.

Teme narekujejo mediji

Predvolilne teme so se za zdaj vrtele okoli standardnih problemov varnostne politike, migracij, zdravstva, gospodarstva, prekarnosti, arbitraže, drugega tira … itd. "Povsem v okviru pričakovanj, za zdaj nobena tema ne izstopa iz okvirja, kar ni slabo, saj je prav, da se stranke izrečejo o vseh teh vprašanjih – od davčne politike, do prodaje premoženja, do prekarstva, do prihodnosti Evropske unije," je Staričeva pojasnila in hkrati opozorila, da teme deloma narekujejo predvsem mediji.

Novinci so dobro parirali veteranom

Kako so se obnesli novinci v primerjavi s poslanskimi veterani? "Zagotovo se bogate izkušnje političnih spopadov v parlamentu vidijo, a tudi pri novincih je bilo opaziti, da so prišli v boj pripravljeni na enakovredno kosanje in besedni dvoboj s politiki velikih strank," je odvrnila, da se večina novincev dobro znajde pri izmenjavi besed z izkušenejšimi politiki in dodala, da je iz soočenj zelo lepo videti, da se nastopajoči dolgoletni parlamentarci med sabo zelo dobro poznajo.

Značilno za novince je po njenih besedah tudi, da prihajajo iz strank, ki imajo ožja programska izhodišča, kot na primer Piratska stranka in nekatere druge. "V prvih soočenjih je bilo zelo veliko govorcev in je bilo težko iti v detajle, a na splošno so se novinci vseeno dobro znašli tudi pri splošnih temah, in sicer prihodnosti, ekonomije … itd.," je pristavila.

Politično trošenje neresnic

Novinarji so tokrat še bolj natančno začeli preverjati, koliko neresnic natrosijo predstavniki političnih strank, kako bo to vplivalo na predvolilno retoriko? "Dejstvo, da politiki vedo, da so številke, ki jih trosijo oz. o katerih govorijo, potem predmet preverjanja, zagotovo ustvarja dodaten pritisk na njih in tako je tudi prav. V predvolilnih kampanjah vedno slišimo neverjetne številke, tokrat še prav posebej," je odgovorila.

Po njenih besedah se zdi, da so vse stranke nagovarjale starejše volivce, kar je posledica dejstva, da se je že na več zadnjih volitvah pokazalo, da se na volišča odpravijo pretežno starejši, medtem ko mladina svoje volilne pravice večinoma sploh ne izkoristi. "Zelo veliko nagovarjanja starejših in upokojencev je bilo slišati, zelo različne številke so bile omenjane, ter podane obljube o bodočih pokojninah, stranke so letos neverjetno radodarne, nekaj gotovo zaradi spodbudne gospodarske rasti, a čez štiri leta bo treba natančno preveriti, če so obljube držali," je izpostavila.

Kaj pa mladi?

"Izkazalo se je, da vse resne politične stranke ciljajo na starejše volivce, mogoče edino novinci, kot so Pirati, ali pa Levica ciljajo tudi na mlajše, medtem ko zrele stranke na primer ne govorijo veliko o prekarcih, kar je tipičen problem mlade generacije, sicer res omenjajo, da je treba s pomočjo davčne politike ustaviti beg mladih in izobraženih kadrov iz države, a splošen vtis je takšen, da pretežno ciljajo na starejše, ki veliko bolj zvesto hodijo na volitve," je pojasnila, zakaj se na mlade rado pozablja.

Oglaševanje na straniščih

Po besedah Staričeve je oglaševanje na straniščih politične stranke SD, ki svojega mandatarskega kandidata obeša nad pisoarje, zelo nenavadna poteza. "Mogoče gre za način zbujanja pozornosti, za katerega bomo še videli, kakšne posledice bo imel, tudi Borut Pahor je bil pogosto tarča očitkov, da ima neprimerno kampanjo na instagramu in družbenih omrežjih, pa se je po tem izkazalo, da je bila relativno uspešna," je izpostavila, da bomo posledice »straniščnega« oglaševanja videli šele po volitvah.

Letošnja predvolilna kampanja najbolj odstopa po njenih besedah zaradi dogajanja na družbenih omrežjih, kjer stranke brez kakršnega koli novinarskega preverjanja trosijo svoja sporočila. "Vidi se, da je digitalni svet postal del politične realnosti in da stranke vlagajo v družbena omrežja, kot so Twitter, Instagram in Facebook, zelo veliko energije," je izpostavila po čem izstopa trenutni predvolilni boj v primerjavi s prerivanjem za glasove pred štirimi leti.

Vprašanje beguncev in spletnisovražni govor

Največje stranke z najbolj razvejano infrastrukturo so najbolj aktivne, pogosto na zelo problematične načine. "Vsi smo opazili, da nastajajo novi lažni profili, ki širijo strankina sporočila, ali pa se preko njih oglašajo, namesto, da bi se oglašali kot stranka," je opozorila na netransparentnost, ko z lažnimi profili stranke imitirajo svoje sledilce in podpornike.

Tako sprožajo tudi polemike o določenih temah, s katerimi poskušajo prepričati volivce. V primeru beguncev stranke stavijo na strah. "Opozorila bi na pereče vprašanje beguncev, pri katerem debata na spletu pogosto meji na sovražni govor, in čeprav na prvi pogled ni vidno, ima debata pogosto v ozadju pospešek političnih strank," je pojasnila, da ksenofobično retoriko proti beguncem pogosto pomagajo razpihovati politične stranke, ki pri volivcih igrajo na to propagandistično in populistično karto.





Sramotne besede Branka Grimsa

Izjave poslanca SDS Grimsa na četrtkovem predvolilnem soočenju na Televiziji Slovenija so sramotne in kažejo na civilizacijsko nazadovanje, menijo na Mirovnem inštitutu. Ocenjujejo, da je iz poslančevih besed "razviden Orbanovski namen kriminalizacije civilne družbe in ustrahovanje nevladnih organizacij".



V SD-ju so ogorčeni

Besede poslanca Grimsa po njihovem nakazujejo namero SDS-a po ustavitvi javnega financiranja nevladnih organizacij. Tovrstne izjave jasno kažejo na brezbrižen in nespoštljiv odnos do nevladnih organizacij, ki pomembno prispevajo k blaginji državljank in državljanov v Sloveniji in se velikokrat odzivajo na razmere, kjer država zataji, so zapisali v odzivu.







Odgovornost Pahorjeve vlade za NLB

Preiskovalna komisija državnega zbora je ugotovila odgovornost Pahorjeve vlade glede pranja iranskega denarja v NLB-ju. Kakšen vpliv bi to lahko imelo na volilni izid stranke SD? "Zelo težko je oceniti, saj vemo, da je pred predsedniškimi volitvami v javnost prišlo poročilo komisije, ki je preiskovala ozadje Teša (Termoelektrarna Šoštanj), kjer je bil med najbolj odgovornimi prav tako Pahor, ki mu glede na zmago to očitno ni prav nič škodovalo," je odgovorila in dodala, da bodo, kot je povedal v zadnjem soočenju Matjaž Han, morali v SD-ju politično odgovornost prevzeti nase. Vprašanje, ki se tu postavlja je, koliko bo na vse skupaj občutljiva slovenska javnost, je opozorila.

Afera s posojilom SDS-a pri Dijani Đuđić je ob izbruhu po anketah vidneje škodovala stranki. "V prvem zamahu je afera odvrnila precej volivcev od stranke, zdaj v drugem zamahu so volivce gotovo spet spomnili na zgodbo, a vprašanje je, kakšen bo učinek, glede na to, da je preiskovalna komisija primer prepustila naslednjemu sklicu parlamenta," je navedla Staričeva, da bo učinek gotovo nižji kot ob prvem izbruhu afere.

Tudi Maksuti je izpostavil omejene učinke poročil parlamentarnih komisij. "Hipoteza o racionalnih volivcih, ki bi kaznovali politike za pretekle napake, preprosto ne drži," je izjavil za STA.

Zmaga SDS-a, kaj bi sledilo?

Padec ob aferi Đuđić je SDS uspešno saniral in ta hip vodi po anketah javnega mnenja. Kaj lahko pričakujemo ob zmagi SDS-a na junijskih volitvah? "Na prvi pogled lahko pričakujemo zelo resna, dolga in težavna pogajanja glede nove koalicije, saj večina strank razen NSi-ja, ki naj bi se prebile v parlament, več ali manj napovedale, da v vlado z Janezom Janšo ne bodo šle. Po volitvah se karte premešajo na novo in trditi, da Janša in SDS ne bosta mogla sestaviti vlade je absolutno prezgodaj," je odgovorila.

Podpora stranki SDS v javnem mnenju po besedah Maksutija izhaja iz dobro razdelane strukture in članstva vse do lokalne ravni. Obenem predstavlja glavnega pretendenta za relativno zmago na t. i. desnem polu. "Javno mnenje ni nekaj, kar bi se iz tedna v teden spreminjalo, po drugi strani pa je vse javnomnenjske raziskave treba brati z zrnom soli," je opozoril za STA.

Kdo bo prepričal neopredeljene?

V volilno kampanjo so tri stranke z možnostjo zmage vstopile relativno enakovredno, in sicer SDS, SD in LMŠ, pred kakšnim tednom dni pa je prišlo do preobrata in SDS je začel po anketah pridobivati prednost. SMC premierja Mira Cerarja se po njenih besedah ne kaže kot favorit za zmago, čeprav tako nastopajo v kampanji.

Po njenih besedah se že zadnjih 10 let kaže slika, ko skoraj vedno SDS v predvolilnih anketah prepričljivo vodi, potem pa na volitvah sledi hladen tuš in preobrat. Odločala bo namreč velika množica neopredeljenih volivcev, ki na anketah odvrnejo z ne vem. Tako je zmagal Zoran Janković in t. i. novi obrazi, ki so SDS-u odnesli zmago.

Izrazitega glasu proti Janši po anketah trenutno ni videti, pa tudi ta hip ne kaže, da bi lahko tokratni "novi obraz" Marjan Šarec dobil neopredeljene glasove in zmagal, je še pristavila. A do volitev je še daleč in vse se lahko obrne na glavo, ko bodo lističe v volilne skrinjice odvrgli neopredeljeni, ki bodo po besedah Staričeve odločili volitve.

Gorazd Kosmač