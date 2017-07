Grims: Antifa deluje kot fašistično združenje

nova oblika terorizma

14. julij 2017 ob 11:10,

zadnji poseg: 14. julij 2017 ob 11:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ima "dokaj zanesljive" informacije, da so se protestov v Hamburgu udeležili tudi posamezniki iz Slovenije, vendar jih ni bilo med skrajneži, ki so povzročali najhujše razdejanje.

Predsednik komisije DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Branko Grims je povedal, da so se protestov v Hamburgu ob srečanju vrha G20 vsekakor udeležili tudi posamezniki iz Slovenije. Predstavniki policije so člane parlamentarne komisije obvestili, da se je manjše število ljudi iz Slovenije v Hamburg odpravilo organizirano s tremi kombiji oziroma avtobusi, večje število pa z osebnimi vozili.

Vendar na osnovi dosedanjih podatkov niso potrdili njihove udeležbe v najbolj skrajni obliki nasilja, ki so ga povzročali levičarski skrajneži. Slovencev namreč ni bilo med aretiranimi, legitimiranimi ali ranjenimi, je povedal Grims in dodal, da se podatki še zbirajo in se to še lahko spremeni.

Komisija DZ-ja je po Grimsovih besedah dobila tudi informacije, da bo Europol vzpostavil centralno evidenco levičarskih skrajnežev. Vanjo naj bi vnesli tiste posameznike, ki so nagnjeni k nasilju in organizirajo tovrstno uničevanje, kot smo mu bili priča v Hamburgu, je še pojasnil Grims.

To, kar se je zgodilo v Hamburgu, je sicer po Grimsovih besedah streznitev za vso Evropo. Kot je dejal, gre dejansko za novo obliko terorizma. "Antifa deluje kot fašistično združenje. Ti ljudje so med seboj povezani in, kar je za Evropo najhujše, so tesno povezani tudi z islamskim ekstremizmom," je poudaril Grims in dodal, da je ravno to povezovanje povzročilo takšno razdejanje v Hamburgu.

G. C.