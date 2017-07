Hamburg: Škodo si je prišel ogledat predsednik Steinmeier

Škode v mestu je veliko

9. julij 2017 ob 16:28

Hamburg - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Dan po koncu vrha G20 je Hamburg obiskal nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, da bi si ogledal škodo zaradi protestov. Kanclerka Angela Merkel je prizadetim prebivalcem obljubila kompenzacijo.

Mesto z 1,7 milijona prebivalcev je bilo ves teden ujetnik vrha G20, zdaj pa se počasi vrača v normalo. V predelu Hamburga, kjer je bilo v petek ponoči nasilje najhujše, še vedno odstranjujejo njegove posledice in tako bo še nekaj časa.

Nemčija česa takega že dogo ni doživela, a Hamburg je danes vendarle zadihal. Izredno stanje, ki je v mestu vladalo ves teden - tukaj še ni šolskih počitnic in večina prebivalcev še ni na dopustih -, se je umirilo, ulice in ceste so znova odprte, policijski helikopterji, ki so 24 ur na dan brneli po nebu, se pojavijo le še tu in tam.

Kraj nasilnih protestov si je zjutraj ogledal tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in dejal, da je ob posnetkih ostal brez besed, zato je prav, da se sreča z ljudmi, ki so se zoperstavili nasilju.

Zagovarjanje izbire prizorišča vrha

"Vedno bo tako - in to sem videl zadnja leta na različnih položajih -, da tisti, s katerimi se je treba pogajati, niso zelo priljubljeni doma in morda tudi ne v Nemčiji. A to ne spremeni dejstva, da mora ob velikih težavah - poglejte primer Sirije in razprave med ameriškim in ruskim predsednikom - in ob tako pomembnih temah biti na voljo kraj, kjer se o njih lahko pogovarjamo," je dejal Steinmeier.



A zakaj prav središče mesta Hamburg, je vprašanje, na katerega bodo v prihodnjih dneh še morali odgovoriti nemški politiki, predvsem župan Olaf Scholz, sicer priljubljeni politik Socialdemokratske stranke, ki je bil sam nad dogodki šokiran.

In ocena vrha? Malo manj kot nič, se je zdelo sprva. Po napovedi Erdogana, da tudi Turčija podnebnega dogovora iz Pariza ne bo potrdila v parlamentu, če Turčije ne bodo uvrstili med razvijajoče se države, da bi tako dobila finančno kompenzacijo, pa se zdi, da še nekoliko manj kot to. Le ruski in ameriški predsednik, Vladimir Putin in Donald Trump, se zdita po prvem srečanju zadovoljna.

Polona Fijavž, Radio Slovenija