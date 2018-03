Horvat ni zadovoljen s pojasnili vlade glede Palestine

Pogovora z izraelskim in palestinskim veleposlanikom sta bila koristna

12. marec 2018 ob 20:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Člani odbora DZ-ja za zunanjo politiko (OZP) so se v ponedeljek ločeno sešli z izraelskim veleposlanikom Ejalom Selo in palestinskim Salahom Abdelom Šafijem. Kot je povedal predsednik OZP-ja Jožef Horvat, so "dobili nekaj pomembnih informacij".

"Sklepov ni bilo. Šlo je zgolj za pogovor z obema veleposlanikoma in ta pogovor se je izkazal za izjemno koristnega," je opisal Horvat razpravo, ki je potekala za zaprtimi vrati.

Horvat je pojasnil, da je za nadaljevanje seje odbora, ki je bila prekinjena 31. januarja, potrebno stališče vlade do vprašanja priznanja državnosti Palestine. Vlada se je 1. marca na svoji seji zgolj "seznanila z informacijo" glede tega vprašanja, stališča pa ni zavzela.

Analiza vlade identična kot 21. decembra lani

To gradivo, ki je interne narave in ni javno, naj bi vsebovalo analizo morebitnih posledic priznanja Palestine za Slovenijo, tako z diplomatskega, gospodarskega in še kakšnega vidika. A kot je povedal Horvat, je ta analiza "praktično identična" tisti, ki jo je odbor dobil po odločitvi vlade 21. decembra lani, da se nadaljuje proces priznanja. Zato je Horvat prejšnji teden pisal predsedniku vlade Miru Cerarju in ga zaprosil za še podrobnejšo analizo. Zatrdil je, da je tako odločitev lahko sprejel, "ker gradivo ni odgovarjalo na številna odprta vprašanja".

In šele ko bo odbor dobil tovrstno podrobnejšo analizo, bo nova razprava smiselna, je povedal Horvat. Premier Cerar in zunanji minister Karl Erjavec sta sicer po omenjeni seji vlade 1. marca nakazala, da naj bi odločitev glede priznanja Palestine pravzaprav padla na seji OZP-ja, vlada pa bi potem sprejela temu ustrezen sklep. Vendar Horvat pravi, da bo sejo odbora sklical šele, "ko bodo izpolnjeni pogoji", torej ko bodo poslanci dobili podrobnejša pojasnila o morebitnih posledicah.

Horvat zavrnil očitke, da zavlačuje

Horvat je tudi zavrnil očitke stranke Levica, da zavlačuje s postopkom. "Levica se hudo moti. OZP in jaz kot predsednik odbora nikakor ne zavlačujeva zadeve. Poleg omenjenega gradiva je ključnega pomena stališče vlade do predlaganega sklepa o priznanju. Tega pa ni," je poudaril Horvat.

"Sem pripravljen narediti vse in bom tudi delal vse v skladu z zakonom o zunanjih zadevah in v skladu s poslovnikom DZ-ja," je poudaril Horvat. Spomnil je tudi na stališče zakonodajno-pravne službe DZ-ja, da predlog o priznanju Palestine, ki ga je že leta 2015 v DZ podala Levica, "ni v skladu z zakonom o zunanjih zadevah".

Škarje in platno v rokah vlade

"Predlagatelj priznanja neke države je v skladu z zakonom in v skladu z dosedanjo prakso skozi vso zgodovino samostojne Slovenije lahko izključno vlada," je poudaril Horvat. Ali bo Sloveniji uspelo izpeljati proces priznanja Palestine do konca še pred koncem mandata DZ-ja, se Horvat ni želel podrobneje opredeljevati. "Težko rečem. Vse je odvisno od vlade, ki ima tu v rokah škarje in platno," je dejal.

A. V.