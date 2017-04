Hrvaški mediji: Odločitev o arbitraži je sprejeta

Odnosi se bodo še dodatno zapletli, napovedujejo hrvaški mediji

26. april 2017 ob 11:07

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Odločitev arbitražnega sodišča je sprejeta, objavljena pa bo morda že v prihodnjih dneh, pišejo hrvaški mediji. Na MZZ-ju zaradi zaupnosti postopka ne komentirajo.

Tako Jutarnji list kot Novi list navajata, da je odločitev o meji med Slovenijo in Hrvaško očitno že sprejeta. Novi list navaja, da je arbitražno sodišče delo končalo pred mesecem dni, vendar ni znano, kako so se arbitri odločili. Reški časnik se pri tem sklicuje celo na slovenske diplomatske vire in dodaja, da v Zagrebu "niso mogli dobiti uradne potrditve".

Na slovenskem zunanjem ministrstvu (MZZ) so nad tovrstnimi trditvami hrvaških časopisov začudeni, sami pravijo, da nimajo nobenih informacij glede njihovih navedb in jih ne morejo in ne smejo komentirati, ker gre za zaupen postopek.

Jutarnji list navaja, da naj bi bila odločitev sodišča podobna sporazumu Drnovšek-Račan, ki je večji del Piranskega zaliva dal Sloveniji in Hrvaški pustil mejo z Italijo. Omenjeni sporazum iz leta 2001 ni zaživel, ker ga hrvaški parlament ni ratificiral. Časopis ob tem navaja, da odločitev arbitražnega sodišča ni obvezujoča, a bo zagotovo imela daljnosežne posledice, predvsem za odnose med Hrvaško in Slovenijo.

"Četudi bo kakšna kompromisna rešitev, bodo Slovenci to prebrali kot zmago in zahtevali uveljavitev, ne glede na odločitev hrvaškega sabora o odstopu Hrvaške od arbitražnega postopka," piše zagrebški časopis in dodaja, da bo najverjetneje jezni hrvaški odziv še dodatno zapletel odnose med državama.

A. Č.