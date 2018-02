Imenovanje Gederja logična poteza in kupovanje političnega miru

Komentar Roberta Škrjanca

23. februar 2018 ob 07:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Izbira dosedanjega namestnika načelnika generalštaba Alana Gederja je logična poteza, ki bo vojski in ministrici vsaj do volitev prinesla politični mir. Bo pa moral Geder že v ponedeljek po primopredaji sprejemati pomembne odločitve, ki so posledica slabe ocene pripravljenosti 72. brigade.

Najboljša rešitev bi bila, da bi vlada lahko le odstavila Ostermana kot načelnika generalštaba in njegovega namestnika imenovala za nekakšnega vedejevca do imenovanja novega. A žal to v vojski glede na zakonodajo ni mogoče, in je načelnika pač treba imenovati. A tu pridejo tudi težave s kadri, saj so se v vojski zaradi slabih kadrovskih potez spravili v položaj, da pri tovrstnih imenovanjih za tako visoke položaje niti nimajo kaj dosti izbire. Večinoma so slabe ali pa sprožajo vihar v politiki, dobri kadri pa takega mesta niti ne želijo prevzeti.

Zato je imenovanje dosedanjega namestnika Gederja logična in tudi edina možna poteza, ki je terjala tudi njegov pogum, saj je s tem, ko je sprejel mesto načelnika, sprejel tudi možnost, da bo lahko to funkcijo opravljal le nekaj mesecev, do oblikovanja nove vlade, in da ga ta lahko zamenja ali pa tudi ne. Po drugi strani pa si je ministrica Katičeva vsaj do volitev kupila nekakšen mir. Alan Geder namreč ne izhaja iz tako imenovane akademske struje in je zato sprejemljiv tudi za SDS - njegovo imenovanje je prek Twiterja pohvalil celo Janša.

Bo pa moral Geder kot novi načelnik že v ponedeljek sprejemati težke odločitve. 72. brigada je namreč nosilna enota za zagotavljanje pripravljenih in odzivnih sil za bojevanje doma in v tujini in je tudi jedro za misije Slovenske vojske. Aprila bi tako del enote moral oditi na Kosovo, kaj lahko pa se zgodi, da bosta morala kontingenta v Libanonu in na Kosovu podaljšati svojo misijo.

Moral se bo ukvarjati tudi s tem, kako naj bataljonska skupina čim prej opravi dousposabljanje in dobi pozitivno oceno ter kako lahko ob tako mizernih plačah in ob nesprejetju zakonodaje, ki bi te plače zvišala, v svoje vrste dobi nove vojake. Zagotovo pa bo najtežji oreh znotraj vojske najti soglasje, kaj sploh bi radi in kje zapraviti dodaten denar, ki ga je za nakupe opreme dala vlada.

Robert Škrjanc, Radio Slovenija