Izhodišča proračunov 2018 in 2019 - več znanosti, sociali, obrambi in infrastrukturi

Ni še jasno, kakšen bo dogovor s sindikati

20. julij 2017 ob 07:43,

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 12:22

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO/STA

Vlada je sprejela izhodišča za pripravo sprememb proračuna 2018 in 2019 ter razrez proračunskih odhodkov, potrdila pa je tudi predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in strategijo dolgožive družbe.

Nekateri ministri so ob prihodu na Brdo pri Kranju izrazili zadovoljstvo zaradi povečanja proračunskih postavk. Ena izmed njih je bila ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Za zdaj pri proračunu na področju znanosti kaže dobro, se bodo pa borili, da to vsoto ne le utrdijo, ampak tudi povečujejo.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je medtem poudaril, da so pogajanja s sindikati javnega sektorja še odprta. Po besedah Koprivnikarja zadnji sindikalni predlog za odpravo anomalij pri delovnih mestih do 26. plačnega razreda in za pooblaščene uradne osebe presega 71 milijonov evrov. V lanskem dogovoru pa so za celotni javni sektor predvideli 70 milijonov evrov.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak pa je dejala, da glede na trenutna izhodišča ne bo mogoče doseči sprostitve še ostalih varčevalnih ukrepov, zlasti na področju družinske politike. Njen resor je sicer dobil nekoliko več kot v prvotnem razrezu, "kar je bilo absolutno nujno potrebno, saj drugače ne bi mogli zagotavljati niti obstoječih pravic". Hkrati verjame, da bo vlada našla 16 milijonov evrov, ki so potrebni za 7. in 8. razred otroškega dodatka, in da bodo danes to zaprli.

Več denarja bo šlo tudi infrastrukturi in obrambi. Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je pojasnil, da gre predvsem za več evropskega denarja, ki pa ga bo treba še dobiti.

Nova merila za vrednost nepremičnin, GZS zadovoljen

Vlada je poleg tega sprejela še predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Novi sistem bo lastnikom med drugim omogočal ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti nepremičnine ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin, kot so posebej ugodna ali neugodna mikrolokacija, nestandardna kakovost in poškodbe nepremičnine.

Novi zakon naj bi odpravil tudi neskladnost z ustavo - ustavno sodišče je leta 2013 presodilo, da je sistem množičnega vrednotenja, če se pripisana vrednost uporablja za davčne namene, neskladen z ustavnim načelom zakonitosti, med drugim ker določitev davčne osnove (posplošene tržne vrednosti nepremičnin) ni bila opredeljena v samem zakonu, ampak v podzakonskih aktih, in ker je bila možnost pritožbe zoper to posplošeno tržno vrednost zagotovljena le navidezno.

"Sprejem tako pomembne odločitve še v letu 2017 omogoča uveljavitev posodobljenega sistema množičnega vrednotenja, posledično pa bo mogoče davčno reformo nepremičnin uveljaviti vsaj v začetku novega mandata vlade. Odlog za nadaljnji dve ali tri leta bi pomenil, da bi padli že v obdobje pred drugimi naslednjimi parlamentarnimi volitvami. Gospodarstvo je vseskozi vztrajalo pri zahtevi, da sedanja vlada zaustavi in ukine danes popolnoma neustrezen, arbitraren sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), na podlagi katerega lokalne skupnosti s svojimi neomejenimi apetiti nesorazmerno obremenjujejo gospodarstvo. Zaradi nepreglednosti današnjega sistema, polnega anomalij in sistemskih tveganj, se praviloma dodatno obremenjuje lastnike zlasti poslovnih nepremičnin, kar za številne poslovne subjekte predstavlja nesprejemljivo dodatno breme," so se na odločitev vlade odzvali v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

A. Č.