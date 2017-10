Izredna seja DZ-ja: Razprava o zlorabah v sodstvu in policiji

Vlada meni, da ne gre za sistemsko težavo

11. oktober 2017 ob 08:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci bodo na zahtevo SDS-a in NSi-ja na izredni seji razpravljali o zlorabah v sodstvu in organih pregona. Glasovanja sicer na koncu ne bo, saj je vse točke predlaganega priporočila že v ponedeljek zavrnil odbor za pravosodje.

V opozicijskih strankah SDS in NSi so državnemu zboru predlagali sprejem priporočila, saj so po njihovih trditvah v zadnjih letih sodniki, tožilci in policisti v več primerih prekoračili in zlorabili svoja pooblastila.

Primeri Štihec, Janković

Kot primere so navedli Zorana Vaskrsića, ki mu je sodišče rubilo stanovanje zaradi osnovnega dolga v višini zgolj 124 evrov, nekdanjega murskosoboškega župana Antona Štihca, ki ga je policija med preiskavo na občini zadrževala več ur, čeprav ni bil med osumljenimi, ter primer ljubljanskega župana Zorana Jankovića v zadevi Farmacevtka, kjer je sodišče odredilo uničenje najbolj obremenilnih dokazov.

Izredna seja se bo začela ob 14. uri. Prenos na 3. programu TV Slovenija in na RTV 4D



Samo razprava, priporočil vladi ne bo

Poslanci naj bi torej vladi priporočili, naj pripravi analizo pravnomočno zaključenih primerov, kjer je bilo ugotovljeno, da so bile posameznikom kršene človekove pravice, naj predlaga rešitve, s katerimi bi posameznikom zagotovili pošteno obravnavo v predkazenskih postopkih in pošteno sojenje, kot tudi, naj preveri obstoj odgovornosti posameznikov za zlorabe.

A so v ponedeljek na seji državnozborskega odbora za pravosodje člani odbora vse točke zavrnili, zato o tem danes ne bodo glasovali, temveč bodo le razpravljali. Vlada je sicer prepričana, da je priporočilo nepotrebno, saj statistika ne kaže, da bi bile zlorabe v sodstvu in organih pregona sistemska težava, prav tako tega ne nakazujejo presoje mednarodnih institucij.

A. S.