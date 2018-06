Janša v Budimpešti na obisku pri Orbanu

Med srečanjem po telefonu tudi z Donaldom Trumpom

17. junij 2018 ob 12:54

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Predsednik SDS-a Janez Janša se je v soboto v Budimpešti srečal z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, ki mu je čestital za zmago na preteklih parlamentarnih volitvah v Sloveniji.

Srečanje je bilo v poslopju madžarskega parlamenta, sogovornika pa sta se med drugim dotaknila tudi vključevanja držav Zahodnega Balkana v evropske integracije, ki da ga Madžarska v celoti podpira, je pojasnil tiskovni predstavnik madžarskega premierja Bertalan Havasi.

Na spletni strani SDS-a so zapisali, da je bil Janez Janša pri Viktorju Orbanu na zasebnem obisku skupaj s soprogo Urško. Ob tem so dodali, da slovenski volivci niso nasedli poskusom, da bi zatresli Slovenijo z novo afero o tem, da Orban financira volilno kampanjo SDS-a.

Madžarske naložbe v medijih

"Naložbe v medije - Nova24TV je bila namreč financirana od madžarskih posameznikov - ne sodijo med stroške kampanje, to so podjetja, za katera zaradi evropskih pravil velja svoboda investiranja, zaradi pravil zahodne civilizacije pa je v medijih zagotovljena tudi svoboda govora," so navedli.

Med srečanjem konferenčni klic s Trumpom

Orban je med srečanjem opravil tudi konferenčni klic s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki je madžarskemu premierju čestital za sestavo nove vlade. Madžarska tiskovna agencija MTI je poročala, da je Trump poklical Orbana po telefonu in da sta med drugim govorila o novem ameriškem veleposlaniku, ki prihaja na Madžarsko.

Kot je za MTI povedal madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, sta govorila tudi o pomenu zaščite meja in "se strinjala, da država, ki ne zmore varovati svojih meja, ni več država".

Poziv Trumpa k obrambi meja

Trump je pozval Madžarsko, naj trdno brani svojo južno mejo, Orban pa mu je zagotovil, da je Budimpešta zavezana nadaljevanju svoje politike na področju migracij in zaščiti svojih meja, je dodal Szijjarto.

Spomnimo, da je Orban nedavno na konferenci v Budimpešti dejal, da v sporu o migracijah v Evropski uniji ni možen kompromis in da "ni potrebe po takšnem kompromisu". Kot je dodal po navedbah MTI, ne "pozna nobenega dokumenta, ki bi narekoval, da če postaneš član EU-ja, moraš postati država za migrante".

