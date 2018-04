Viktor Orban: "Zmaga je priložnost, da zaščitimo sebe in Madžarsko"

Visoka, 70-odstotna volilna udeležba

8. april 2018 ob 12:58,

zadnji poseg: 9. april 2018 ob 07:26

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na Madžarskem so prešteli 93 odstotkov glasov. Za vladajočo stranko Fidesz premierja Viktorja Orbana se je izreklo 49,5 odstotka volilnih upravičencev, kar pomeni, da si je Fidesz zagotovil dvetretjinsko večino v parlamentu. Vodstvi stranke Jobbik in socialistov sta napovedali odstop.

Skrajno desna stranka Jobbik je na parlamentarnih volitvah sicer osvojila 20 odstotkov glasov in postala druga najmočnejša stranka v državi, kar pa ni zadovoljilo apetitov njenega vodje Gaborja Vone, ki je zato napovedal odstop s položaja. "Jobbikov cilj je bil dobiti volitve in spremeniti podobo vlade, a nam to ni uspelo. Fidesz je spet zmagal," je dejal Vona. Stranka Jobbik je dosegla primerljiv izid v primerjavi z volitvami pred štirimi leti, v parlamentu naj bi imeli 26 sedežev.

Na tretje mesto so se uvrstili socialisti, ki so dobili 12-odstotno podporo. Tudi oni so pričakovali več, zato je vodstvo stranke na čelu s predsednikom Gyulo Molnarjem napovedalo odstop. "Čutimo se odgovorne za to, kar se je zgodilo. Sprejemamo voljo volivcev, zato odstopamo," je dejal Molnar.

V parlament se je uspelo uvrstiti še Zelenim (LMP) s sedmimi odstotki glasov in Demokratski koaliciji (DK) nekdanjega madžarskega premierja Ferencsa Gyurcsanyja, ki naj bi dobila nekaj več kot pet odstotkov glasov. Volilni prag za vstop v madžarski parlament je pet odstotkov.

Ob parlamentarnih volitvah so potekale tudi volitve zagovornikov narodnosti v madžarskem parlamentu. Avtohtona slovenska narodna skupnost naj bi že drugič dobila svojo zagovornico v madžarskem parlamentu, Eriko Köles Kiss, poroča Radio Slovenija. Na Madžarskem živi približno 5.000 Slovencev, od tega je porabskih Slovencev okoli 3.000.



Volišča bi morali sicer zapreti ob 19. uri, a so bile čez dan pred nekaterimi volišči dolge vrste čakajočih, zaradi česar je madžarska volilna komisija podaljšala čas odprtja nekaterih volišč. Volilna udeležba do 19. ure je bila okoli 70-odstotna.

Za 199 poslanskih mest se je potegovalo 23 strankarskih list in 1.547 neposrednih kandidatov. Volilno pravico je imelo okoli 8,3 milijona ljudi.

Orban: Gre za prihodnost Madžarske

Premier Viktor Orban je ob oddaji glasu poudaril, da gre pri tokratnih volitvah za prihodnost Madžarske. "Ne izbiramo samo stranke, vlade in premierja, ampak glasujemo tudi o prihodnosti," je dejal. Po razglasitvi prvih izidov pa je dejal, da je njegova zmaga dala Madžarom "možnost, da branijo sebe in Madžarsko". Fidesz bo imel v 199-članskem parlamentu 133 sedežev.

Madžarski novičarski portal Origo je objavil pogovor z Orbanom, v katerem madžarski premier volivce poziva, naj sprejmejo "veliko, skupno odločitev, da prebežnikom ne bodo dovolili vstopa na Madžarsko in da zaščitijo deželo". Dejal je še, da si zunanje sile, kot so ustanove Georgea Sorosa na Madžarskem, zelo prizadevajo, da bi vplivale na volitve.

Orbanu, znanemu evroskeptiku, ki močno nasprotuje sprejemanju prebežnikov, je za zmago, s katero si je zagotovil tretji zaporedni premierski mandat, med prvimi čestitala Marine Le Pen, vodja francoske skrajno desničarske stranke Nacionalna fronta. Zapisala je, da "so volivci znova zavrnili politiko množičnega priseljevanja, ki jo spodbuja Evropska unija".

Na volitvah pred štirimi leti je Fidesz skupaj s Krščanskodemokratsko ljudsko stranko (KDNP) dobil 44,54 odstotka glasov podpore. Koalicija Enotnost je s 25,99 odstotka glasov končala na drugem mestu. Skrajno desna, protiromska in antisemitska stranka Jobbik je prejela 20,54 odstotka glasov. V parlament se je uspelo uvrstiti še Zelenim (LMP), ki so prejeli 5,23 odstotka glasov.

B. V., J. R., A. P. J.