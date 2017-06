Kadunc se še ni odločil o razrešitvi Ljerke Bizilj z mesta direktorice televizije

Svetniki pričakujejo odločitev do juljiske seje

Generalni direktor RTV SLO Igor Kadunc se še ni odločil, ali bo zaradi primera Thompson predlagal razrešitev direktorice televizije Ljerke Bizilj. Za pomočnika je izbral Gorazda Slaka.

Kadunc je na seji programskega sveta pojasnil, da je Biziljevo opozoril, da za ugotovljene kršitve poklicnih meril in programskih standardov v televizijskem prispevku o hrvaškem glasbeniku Marku Perkoviću - Thompsonu "zelo verjetno" ne more nositi odgovornosti le avtor prispevka in zdaj že nekdanji urednik Tednika Igor Pirkovič. Prispevek je namreč nastal po posvetu z odgovorno urednico informativnega programa televizije Jadranko Rebernik.

Kadunc je spomnil, da po določbah statuta Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) generalni direktor imenuje in razrešuje odgovorne urednike na predlog direktorja televizije ali radia. "Sam ne morem niti razmišljati o tem, da bi predlagal razrešitev odgovorne urednice informativnega programa televizije," je izpostavil. Pri tem je zanikal očitek, da je od Biziljeve kadar koli zahteval razrešitev Rebernikove.

S tem se po Kadunčevih besedah zgodba z njegovim ukrepanjem zaradi kršitev, ki so se zgodile v uredništvu Tednika in informativnem programu televizije, konča. Poudaril je, da je Biziljeva ravnala neustrezno, saj kljub kršitvam v primeru Thompson, na katere je opozorila varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski, njeno oceno pa je z veliko večino podprl programski svet, ni predlagala razrešitve Rebernikove.

Direktorica vidi dobro plat v tem, da se je odprla razprava

Biziljeva je pojasnila, da se je o zapletu, ki ga je izzval prispevek v Tedniku, posvetovala z vsemi odgovornimi uredniki in pomočniki. Po njenih besedah so enotno presodili, da primer Thompson po odstopu Pirkoviča z uredniškega mesta ne more biti razlog tudi za razrešitev Rebernikove. Dobro plat zapleta pa direktorica televizije vidi v tem, da je primer spodbudil široko razpravo in prispeval h krepitvi odgovornosti.

Predsednik programskega sveta Miran Zupanič je izrazil pričakovanje, da bo generalni direktor na julijski seji vendarle sporočil "takšno ali drugačno konkretno odločitev". Opozoril je, da gledalci in poslušalci od javne radiotelevizije pričakujejo odgovorno informiranje, ne pa manipulacijo. Varuhinja Todorovska pa je vodstvo na čelu s Kaduncem pozvala, naj v primeru Thompson in podobnih primerih ukrepa čim bolj pregledno.

Pričakujejo pregled daljšega obdobja

V svetniški razpravi je prevladalo stališče, da "en sam eksces" sicer ne more biti razlog za razrešitev direktorice televizije, da pa primer Thompson ni prva kršitev poklicnih meril in programskih standardov, a se vse doslej ni ukrepalo. Namestnica predsednika programskega sveta Jelka Stergel je Kadunca opozorila, da morebitni predlog razrešitve terja pregled za daljše obdobje in podrobno utemeljitev.

V zvezi z izbiro Slaka za pomočnika generalnega direktorja za programe in integracijo vsebin je Kadunc pojasnil, da je najprej skušal najti pomočnika znotraj RTV SLO, a mu ni uspelo. Izrazil je pričakovanje, da se s Slakom, ki je v preteklosti sodeloval s televizijskima hišama Pro plus in Planet TV, ne bo prepiral, da pa se bodo med njima "kresale ideje". Kadunčeva izbira pomočnika med svetniki ni bila deležna nobenega komentarja.

