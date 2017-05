Prepoved Thompsonovega koncerta potrdil še MNZ

Organizator bo šel na sodišče

25. maj 2017 ob 16:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za notranje zadeve je zavrnilo pritožbo organizatorja koncerta Marka Perkovića - Thompsona zoper odločbo upravne enote, ki je koncert prepovedala.

Z notranjega ministrstva so sporočili, da so v postopku ugotovili, da je bila odločba prve stopnje pravilna in na zakonu utemeljena, zato so pritožbo zavrnili.

Na mariborski upravni enoti so odločitev drugostopenjskega organa po pošti prejeli v torek, ko so jo želeli izročiti organizatorju in pritožniku Milanu Trolu, a je ta zahteval, da mu jo pošljejo po pošti, odločbo pa je že prejel.

Pritožba ne bi ustavila prepovedi koncerta

Upravna enota je odločbo o prepovedi koncerta izdala že sredi prejšnjega tedna, notranje ministrstvo pa si je kljub takojšnji vložitvi pritožbe od organizatorja za odgovor vzelo vse tri zakonsko določene dneve. Organizatorji so zato medtem koncert odpovedali, saj pritožba ni zadržala odločitve prve stopnje.

Še dan pred odpovedjo se je Trol obrnil tudi na upravno sodišče, od katerega je zahteval izdajo začasne odredbe, s katero bi odložilo izvršitev odločbe upravne enote, a so ga tudi tam zavrnili z obrazložitvijo, da ni izkoristil vseh drugih pravnih možnosti. Ob tem je napovedal, da bo tožbo za povzročeno škodo vložil ne glede na to, kakšna bo odločitev ministrstva.

A. Č.