Najštevilčnejša stavka v Sloveniji?

Stavka, ki jo organizira Sviz, bo 14. februarja

15. december 2017 ob 11:44,

zadnji poseg: 15. december 2017 ob 11:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju so s 37.186 glasovi izglasovali stavko, ki jo organizira sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture in bo 14. februarja prihodnje leto.

Po besedah glavnega tajnika sindikata Branimirja Štruklja bo to ena največjih stavk pri nas, zagotovo pa najštevilčnejša v javnem sektorju od osamosvojitve Slovenije.

Glasovanje o stavki se je končalo v sredo. Predsednica komisije za ugotavljanje rezultatov Petra Koritnik je pojasnila, da so v roku prejeli zapisnike o glasovanju iz 707 zavodov, h glasovanju so jih pozvali v 767 zavodih.

Glasovanja se je po njenih navedbah udeležilo 39.469 (76 odstotkov) od 51.905 zaposlenih v zavodih, na katerih je organiziran Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).

Za stavko je glasovalo 94,2 odstotka tistih, ki so se udeležili glasovanja, 2283 oziroma 5,8 odstotka jih je glasovalo proti. Stavko so izglasovali v 683 zavodih, je še navedla Koritnikova.

Velik shod v Ljubljani

Štrukelj je napovedal, da se bo stavka 14. februarja začela z velikim shodom v Ljubljani, na posameznih zavodih pa bodo ostale stavkovne straže. S tem stavka ne bo končana, prekinjena bo tistega dne ob 22. uri in se bo prilagajala dogodkom za pogajalsko mizo. Torej se bo stavka lahko tudi obnovila, prav tako ni izključeno, da bi se razširila še na druge dele javnega sektorja, je pojasnil.

Po njegovih navedbah ni dvoma, da bodo osnovne in srednje šole 14. februarja zaprte, o tem, na kakšen način bodo stavkali v vrtcih, dijaških domovih in glasbenih šolah, pa se bodo še dogovorili.

Stavkovne zahteve so zvišanje osnovnih plač strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju od vrtcev do univerze, ustrezno ovrednotenje razredniškega dela in regres za letni dopust v letu 2018 v višini 1200 evrov bruto za vse zaposlene z minimalno ali nižjo osnovno plačo.

G. C.