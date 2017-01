Klemenčič o snemanju: Sodišča imajo vsa sredstva za zaščito pravic

Zakon snemanja civilnih zadev ne ureja posebej

25. januar 2017 ob 13:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nov sodni red med drugim omogoča tudi snemanje civilnih zadev, minister Goran Klemenčič pa meni, da imajo sodišča vsa sredstva, da zavarujejo osebnostne pravice strank.

Novi sodni red, ki ga je konec decembra izdal minister za pravosodje in je začel veljati 1. januarja, med drugim določa, da je fotografiranje in snemanje v zadevah, kjer javnost ni izključena, dovoljeno neposredno pred začetkom javne glavne obravnave in ob ustni razglasitvi odločitve, pri tem pa je črtana dozdajšnja določba, da je za slikovno snemanje sodnika oz. članov senata potrebno njihovo soglasje. Po novem je mogoče tudi snemanje celotne glavne obravnave, kjer javnost ni izključena, če bo to dovolil predsednik sodišča.

Dileme pa so se porodile pri snemanju civilnih zadev, zato je podpredsednica vrhovnega sodišča Nina Betetto ministru Klemenčiču pred dnevi posredovala prošnjo za razlago določb z vidika varstva osebnostnih pravic strank v teh zadevah. Za razliko od kazenskih snemanje v civilnih zadevah namreč ureja le sodni red, ki je podzakonski akt. Ob tem se postavlja vprašanje, ali snemanje in fotografiranje strank pomeni poseg v njihovo osebnostno pravico na lastni podobi, ki jo varuje ustava.

Minister: Javnost sojenja je bistvena prvina demokracije

Klemenčič je v razlagi poudaril, da je javnost sojenja bistvena prvina demokratične družbene ureditve, ki zajema javnost obravnave in izrekanja sodb. Omejitev javnosti sojenja je lahko določena le z zakonom, je navedel minister. Upoštevajoč navedeno 17. člen sodnega reda ureja in določa zgolj čas, obliko in način zagotavljanja javnosti sojenja v okviru in pod pogoji, ki jih določata ustava in zakon.

Pri tem je seveda treba način in izvedbo snemanja ter fotografiranja organizirati in zagotoviti tako, da so onemogočeni nedopustni posegi v človekovo dostojanstvo in osebnostne pravice strank in udeležencev v postopku ter da je obenem omogočena čim bolj nemotena izvedba javne obravnave, poudarja minister.

Tehnične in praktične podrobnosti za zagotavljanje korektnega izvajanja snemanja in fotografiranja pa imajo sodišča običajno urejene oziroma jih lahko urejajo in zagotavljajo tudi s hišnim redom v skladu z določili 16. člena sodnega reda.

Sodnik posameznik oziroma predsednik senata, ki vodi postopek, ima po prepričanju ministra tako na voljo vsa potrebna sredstva, da se tudi osebnostne pravice strank v fazi fotografiranja in snemanja ustrezno zavarujejo, tako kot je veljalo doslej.

A. Č.