Voznika LPP-a Emil Huskić (levo) in Amir Abdaković sta sama organizirala humanitarno akcijo in omogočila otrokom dan na morju. Foto: ZPMS Moste-Polje Ne moreš tega opisati, to moreš doživeti, ko ti pride otrok, ki ga sploh ne poznaš, in ti reče 'Hvala, ker si me peljal na morje'. Amir Abdaković, voznik Otroke iz socialno ogroženih družin je izbrala Zveza prijateljev mladine Moste - Polje Foto: ZPMS Moste-Polje Do ideje sem prišel čez noč. Razmišljal sem, kako bi narisal nasmeh na obraz otrok, in se spomnil na morje. To so bile sanje. Amir Abdaković, voznik V omenjeni akciji sta Amir Abdaković in Emil Huskić kar 100 otrok odpeljala na enodnevni izlet na morje. Zdaj načrtujeta akcijo,v kateri bi jim omogočili teden dni čofotanja na Jadranu. Foto: ZPMS Moste-Polje

Ko voznika LPP-ja rišeta nasmeh na obraze otrok

Amir Abdaković in Emil Huskić organizatorja humanitarnih akcij

25. november 2017 ob 09:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kako otrokom narisati nasmeh na obraz – to vprašanje ni dalo spati vozniku ljubljanskega avtobusa Amirju Abdakoviću. Zato se je skupaj s prijateljem in kolegom Emilom Huskićem sam lotil humanitarne akcije.

Amirja Abdakovića in njegovega prijatelja Emila Huskića Ljubljančani gotovo poznajo. Oba sta voznika mestnega avtobusa. Poleg službe dva prijatelja povezujejo tudi sanje, ki sta jih skupaj uresničila. Omogočila sta, da je kar sto otrok iz socialno ogroženih družin odšlo na morje.

"Neki dan me je Amir poklical in mi dejal: 'V sanjah sem peljal ves avtobus otrok na morje.' Odgovoril sem: 'Če si že sanjal, dajmo to izpeljati,'" se pobude svojega prijatelja spominja Emil Huskić. Akciji so se pridružili številni prijatelji obeh voznikov, podjetniki in Ljubljanski potniški promet (LPP). "Ko bi se vsak vključil v take zadeve, ko jih jaz delam, ko bi iz svojega žepa doniral nekaj denarja, bi bilo dosti lepše in veliko otrok bi bilo srečnejših na tem svetu," pravi Amir Abdaković.

Amir in Emil sta poleg denarja v projekt vložila tudi veliko dela. Otroci, ki jih je izbral ZPM Moste - Polje, so iz družin, ki jim takega enodnevnega kopanja niso mogle privoščiti. Zato se bodo izleta zagotovo še dolgo spominjali. "Meni je bilo zelo lepo, ko so otroci začeli peti, veseliti se. Ko smo se približali morju, so začeli govoriti: 'Joj, poglej, morje, zdaj se bomo lahko kopali!' To je bilo nepopisno. Ko so notri čofotali in plavali, je bilo res lepo. To je treba doživeti!" se svojih občutkov po uspešno izpeljani akciji spominja Amir.

Štiri leta dobrodelnosti

To ni prvi tak projekt tega dobrosrčnega voznika. Amir se dobrodelnosti posveča že štiri leta. "Večinoma sem pomagal bolnim otrokom v Bosni. Imeli smo konkretne akcij, kot je denimo operacija oči za Kemala Kovačevića, ki je bil skoraj slep. Poslali smo ga v Beograd na operacijo oči in zdaj otrok enkratno vidi. To je ena od akcij, bilo jih je dosti," skromno pripoveduje Amir, ki ima 1.800 prijateljev na Facebooku. "Če bi vsak od njih dal samo en evro za dobrodelne namene, bi bilo zelo lepo," dodaja.

Voznika z velikim srcem

Amir in Emil, voznika z velikim srcem, pripravljata izlete za otroke iz socialno najbolj ogroženih družin tudi v prihodnjem letu. Upata, da bosta na morje popeljala še več otrok, in to kar za ves teden: "Načrti za naprej so, da bi tovrstne akcije postale tradicionalne. Želiva si, da bi vsako leto odpeljali čim več otrok. Imamo tudi idejo, da 50 otrok iz res socialno ogroženih družin peljemo za sedem dni na morje in da tudi tem otrokom vsaj malo pričaramo nasmeh na obraz."

VIDEO Mehmedalija Alić

S. B. L., Ivana Stipić Lah, naglas@rtvslo.si