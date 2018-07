Lanski proračun od Računskega sodišča dobil mnenje s pridržkom

Plače predstavljajo 20 odstokov nepravilnosti

31. julij 2018 ob 08:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Računsko sodišče Republike Slovenije je za zaključni račun lanskega proračuna izreklo mnenje s pridržkom, enako so ocenili tudi pravilnost izvrševanja. Sodniki računskega sodišča so med drugim ugotovili nepravilnosti pri plačah, napačno obračunanih dodatkih in sklepanju pogodb za določen čas namesto stalnega delovnega razmerja.

Kršitve plačnih predpisov med proračunskimi uporabniki niso nekaj novega, vendar v vzorcu, ki so ga pregledali računski sodniki, ne predstavljajo najpomembnejšega dela ugotovljenih nepravilnosti o izvršitvi proračuna. "Plače so v smislu ugotovljenih nepravilnosti nekako zastopane v višini 20 odstotkov," je pojasnil vrhovni državni revizor Zoran Mladenovič.

Delež se nanaša na vzorec. In kaj ugotavlja Računsko sodišče Republike Slovenije? Naleteli so na napačno obračunan dodatek za stalnost, izplačano je bilo tudi nekaj nadur preveč, vendar ne povsod. "Pravico do dodatka za stalnost imajo le zaposleni na policiji, Fursu in Morsu, medtem ko na primer nadurnega dela ne izplačujejo na vseh ministrstvih," je nadaljeval vrhovni revizor.

Ugotovitve ne odstopajo od prejšnjih let

Računsko sodišče vsako leto revidira zaključni račun proračuna, ugotovitve pri plačah ne odstopajo od prejšnjih let. "Ugotovitve kažejo neke vrste stalnico in med leti nekih odstopanj med ugotovitvami ni," je še pristavil Mladenovič.

In kako ministrstva spoštujejo določilo o sklepanju pogodb za določen čas? Te so omejene na dve zaporedni leti. Po besedah Mladenoviča pretiranih kršitev niso zaznali. "Pri neposrednih uporabnikih proračuna ne zaznavamo kakšnih večjih anomalij, vsekakor pa vsako leto najdemo določene nepravilnosti tudi na tem področju," je pojasnil.

Število zaposlenih

Če bi želeli odgovoriti na vprašanje, ali je število zaposlenih ustrezno, premajhno ali celo preveliko glede na obremenitve in naloge v javnem sektorju, pa bi morali izvesti posebno revizijo. "Preveriti bi morali, kako je s kadrovskim potencialom glede na obstoječe naloge, v okviru izvedene revizije na to vprašanje dokončnih odgovorov še nimamo," je sklenil.

Tako ostaja, da je tudi lanski zaključni račun dobil mnenje s pridržkom, ugotovljene plačne napake pa so po večini odpravili že med revizijo.

G. K., Zdenka Bakalar, Radio Slovenija