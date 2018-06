Računsko sodišče: Družbe Slovenskih železnic medsebojno poslovale negospodarno

Revizija poslovanje v letih 2013 in 2014

6. junij 2018 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družbe v skupini Slovenske železnice v medsebojnem poslovanju niso zagotavljale ekonomičnosti in konkurenčnosti, niti niso poslovale učinkovito, ugotavlja Računsko sodišče.



Slovenske železnice (SŽ) kot obvladujoča družba niso v celoti zagotovile pogojev za obvladovanje poslovanja vseh odvisnih družb v skupini, saj so sklenile pogodbe o obvladovanju le s sedmimi od devetih odvisnih družb skupine, je v poročilu zapisalo Računsko sodišče. Poročilo se nanaša na leti 2013 in 2014.

Družba prav tako ni učinkovito načrtovala medsebojnega poslovanja družb v skupini. Tega finančno in vsebinsko ni opredelila na način, ki bi omogočal sprotni nadzor nad poslovanjem. Ciljev poslovanja ni načrtovala v obliki temeljnih kazalnikov poslovanja in z nadzorom odvisnih družb v skupini, zagotovila ni niti načrtovanja ciljev poslovanja v teh družbah.

Poleg tega pri svojem poslovanju ni zagotavljala ekonomičnosti in konkurenčnosti, hkrati pa z nadzornimi aktivnostmi ni zagotovila ekonomičnega in konkurenčno naravnanega poslovanja družb v skupini, ki izvajajo obvezne gospodarske javne službe. SŽ pri sklepanju poslov z odvisnimi družbami v skupini ni upošteval določb o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil, s čimer bi zagotovile bolj ekonomično in konkurenčno ravnanje.



Za 37 milijonov evrov poslov brez javnega naročanja

Družba tudi ni izvajala nadzornih aktivnosti glede upoštevanja teh določb pri poslih, ki sta jih z ostalimi družbami v skupini sklepali odvisni družbi Potniški promet in Infrastruktura. Družbe SŽ, Potniški promet in Infrastruktura so posle v skupni vrednosti skoraj 36,8 milijona evrov znotraj skupine sklepale brez izvedbe postopkov javnega naročanja, pri čemer so se neutemeljeno sklicevale na izjeme pri uporabi pravil postopkov javnega naročanja.

Za izvedbo določenih medsebojnih poslov družb v skupini se niso dogovorili v pisni obliki ali pa so pisno obliko zagotovili po tem, ko je obligacijsko razmerje že nastalo. Pri sklepanju medsebojnih poslov z odvisnimi družbami v skupini v pogodbe niso vključili protikorupcijske klavzule.

Oddajanje počitniških zmogljivosti

Računsko sodišče je kritično tudi do tega, da je družba upravljala počitniške enote skupine, čeprav ta dejavnost po naravi in obsegu ne predstavlja dejavnosti, ki bi bila kakor koli povezana z opravljanjem njenih temeljnih dejavnosti. Počitniških enot poleg tega ni oddajala po tržnih cenah. Omogočala je tudi različne dodatne ugodnosti pri nakupu železniških vozovnic različnim skupinam ljudi, čeprav za to ni bilo zakonske podlage.

Slovenske železnice poleg tega med drugim niso vzpostavile evidence izdanih navodil odvisnim družbam v letih 2013 in 2014, niso normativno uredile vsebine in načina poročanja v zvezi z izpolnjevanjem navodil, nadzorni svet družbe pa ni bil obveščen o danih navodilih obvladujoče odvisnim družbam.

Poslovodstvo družbe prav tako ni zagotovilo, da bi notranja revizija, organizirana v družbi, izvajala revizije nad poslovanjem skupine na najbolj tveganih področjih. Notranja revizija je le deloma spremljala, kako so vzpostavljene, se izvajajo in vzdržujejo notranje kontrole v povezavi s posli med družbami v skupini.

Računsko sodišče je družbi naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov in podalo priporočila za učinkovitejše poslovanje na področju medsebojnega poslovanja skupine.