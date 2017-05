Trump: "Vez med ZDA in Izraelom je nezlomljiva"

Ločena sestanka z Netanjahujem in Abasom

22. maj 2017 ob 13:45

Tel Aviv - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriška predsednika Donald Trumpa sta ob prvem prihodu v Izrael na letališču v Tel Avivu sprejela premier Benjamin Netanjahu in predsednik Ruven Rivlin.

"Pred nami je redka priložnost, da ljudem in regiji prinesemo varnost, stabilnost in mir. To je mogoče doseči le ob sodelovanju, druge poti ni," je na slovesnosti ob prihodu na telavivsko letališče dejal ameriški predsednik. Dodal je, da je vez med ZDA in Izraelom nezlomljiva.

"Želimo si pravi, trajni mir, v katerem bo zagotovljena varnost judovske države in ki bo končal konflikt enkrat za vselej," je dejal Netanjahu in izrazil upanje, da bo tudi "predsednik izraelske vlade nekega dne lahko letel v Rijad".

Zaradi sovražnosti med Izraelom in muslimanskimi državami namreč ni neposredne letalske povezave med Izraelom in večino arabskega sveta. Trumpov prihod iz Rijada v Tel Aviv naj bi bil sploh prvi neposredni polet iz savdske prestolnice v izraelsko, so poročali izraelski mediji.

V prihodnjih dveh dneh se bo predsednik Trump ločeno sestal z Netanjahujem in palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom.

V Savdski Arabiji je Trump sklenil za 380 milijard dolarjev trgovinskih dogovorov ter nagovoril voditelje 55 muslimanskih držav, naj prevzamejo pobudo v boju proti islamskim skrajnežem. Pred prvim izletom v Izrael se je zaobljubil, da bo storil vse potrebno za oživitev mirovnih pogajanj med Izraelci in Palestinci.

Izraelski ukrepi pred prihodom

Izraelska vlada je nekaj ur pred prihodom ameriškega predsednika odobrila več ukrepov za izboljšanje stanja palestinskega gospodarstva in olajšanje prehajanja meje.

Predstavnik izraelske vlade je povedal, da so sprejeti ukrepi odgovor na Trumpovo prošnjo, naj mu pred pogovori s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom predstavijo ukrepe za izgradnjo zaupanja.

Iran se odziva na obtožbe

Trump je v Savdski Arabiji dejal tudi, da Iran usposablja nevarne militante. Iran je zdaj obsodil ZDA, da naj prenehajo z zganjanjem "iranofobije" ter prodajo orožja.

"Amerika mora prenehati s prodajo orožja nevarnim teroristom," je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bahram Gasemi.

