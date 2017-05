Foto: Trump na obisku pri papežu Frančišku

Protesti proti njegovemu obisku

24. maj 2017 ob 08:09,

zadnji poseg: 24. maj 2017 ob 09:46

Rim - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Ameriški predsednik Donald Trump svojo prvo mednarodno pot po izvolitvi nadaljuje v Italiji; srečanje s papežem Frančiškom, s katerim imata glede nekaterih tem zelo različne poglede, je potekalo vljudnostno.

Rim se je prebudil s tisoč dodatnimi policisti na ulicah. Za konvoj petdesetih avtomobilov, s katerim se premika ameriški predsednik Trump, so za vsak primer rezervirali po štiri različne ceste med rezidenco ameriškega veleposlanika, Vatikanom in Kvirinalom. Papež Frančišek se bo ob 8.30 srečal z ameriškim predsednikom, njegovo ženo Melanio in hčerko Ivanko Trump. Kot poroča Reuters, se Trump v okviru obiska Evrope sprva ni nameraval ustaviti v Rimu, ko pa si je premislil, so ga v Vatikanu "stisnili" v papežev urnik ob 8.30, kar je neobičajno zgodaj. Ob sredah ob 10. uri ima papež tedenski nagovor na trgu sv. Petra.

Po izkušnjah preteklih dni lahko pričakujemo, da bodo Trumpovi sodelavci tudi danes postregli s sprejemljivo spravnim pozdravnim nagovorom; na drugi strani pa še vedno odmeva dobro leto stara Frančiškova izjava, da "človek, ki misli samo na gradnjo zidov, namesto da bi gradil mostove, ni kristjan".

Sveti sedež se ne strinja z novim ameriškim "lovom na migrante"«, s Trumpovim napadom na Obamov zdravstveni sistem, z zanemarjanjem okoljskih prizadevanj in niti z nižanjem obdavčitve bogatih. Kljub temu gre pričakovati pretežno vljuden obisk - čeprav papež Frančišek ne slovi ravno po sicer pregovorni potrpežljivosti rimskokatoliških dostojanstvenikov.

Predsednik Trump se bo danes srečal še z italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello in s premierjem Paulom Gentilonijem. Prva dama bo obiskala bolne otroke na vatikanski pediatriji Bambin Gesu,' "prva hči" pa bo medtem na sestanku pri Skupnosti svetega Egidija, čedalje vplivnejšem akterju mednarodne humanitarne politike, in potem še pri sekretarki italijanske vlade Marii Eleni Boschi, prvi zaupnici predsednika Demokratske stranke Mattea Renzija.

K. T., Janko Petrovec, RTV Slovenija