Mesec: Časa za usklajevanje bo zelo malo

Po odzivu NSi-ja se je peterica strank obrnila na Levico

25. julij 2018 ob 13:26,

zadnji poseg: 25. julij 2018 ob 17:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec je na pogajanja tudi uradno povabil Levico. Pogovori se bodo začeli v četrtek.

Šarec je še včeraj dejal, da se peterica strank LMŠ, SMC, SD, SAB in DeSUS ne namerava pogajati z Levico, dokler se NSi, ki je v prvem krogu pogajanja zapustil, ne izreče o sodelovanju v koaliciji. Po odzivu predsednika NSi-ja Mateja Tonina pa je na pogovore povabil tudi Levico. Tonin je namreč prek družbenega omrežja Twitter sporočil, da NSi ne želi biti ovira pri sestavljanju koalicije.

Prvak LMŠ-ja je pojasnil, da bodo pogajanja potekala tako kot z NSi-jem, Levici pa bodo posredovali tudi osnutek koalicijske pogodbe. Kot je znano, to ne bo koalicijska pogodba, o kateri so se uskladili z NSi-jem, ampak bodo Levici poslali osnovni osnutek. S tem so se strinjali tudi preostali potencialni koalicijski partnerji.

Pogajanj v četrtek se bodo udeležili le predstavniki LMŠ-ja in Levice, pozneje pa bodo sledila srečanja tudi z drugimi potencialnimi koalicijskimi partnerji.

Šarec je pred pogajanji znova zatrdil, da gredo v pogajanja z Levico resno in ne zato, da bi "izgubljali čas in imeli neke scenarije zadaj". "Naš cilj je v drugem krogu doseči napredek, in to je vse, kar nas zdaj zanima," je odgovoril na vprašanje, ali obstaja možnost, da bi k pogajanjem znova povabili NSi.

Mesec: Naše ključne programske točke so znane

Koordinator Levice Luka Mesec, ki je potrdil udeležitev stranke na pogajanjih, je povedal, da se s pogajanji mudi. Časa za usklajevanje bo namreč zelo malo, saj mora Levica mora pred morebitnim podpisom koalicijske pogodbe izvesti še interni referendum, na katerem bodo glasovali vsi člani stranke.

Mesec je pojasnil, da se bodo najprej usklajevali o vsebini, kjer želijo doseči kompromis glede njihovih ključnih programskih točk. Te so po njegovih besedah znane, obsegajo pa področja od odprave revščine in povišanja plač do reševanja javnega zdravstva in zaščite okolja.

V četrtek bodo določili tudi časovni razpored pogajanj s skrajnimi roki za uskladitev posameznih vsebin.

Sodelovanje podmladkov strank

Mladi predstavniki strank LMŠ, SD, SMC in SAB so v torek podpisali dogovor o sodelovanju Mladim prijazna koalicija. K sodelovanju so sicer povabili vse parlamentarne stranke, saj se želijo povezovati in sodelovati ne glede na strankarsko pripadnost. Čeprav so na torkov sestanek povabili vse parlamentarne stranke, so se ga udeležili le predstavniki SD-ja, LMŠ-ja, SMC-ja in SAB-a. Ti so podpisali dogovor o sodelovanju, v katerem so dorekli kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje, so danes sporočili iz Mladega foruma SD-ja.

Kot kratkoročna cilja so opredelili razpravo o znižanju volilne pravice na 16 let in uvedbo poskusnih e-volitev na prihajajočih evropskih volitvah. Srednjeročni cilj je reševanje stanovanjske problematike mladih, dolgoročni pa dvig aktivne participacije mladih.

L. L., Sa. J.