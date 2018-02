Slovenske ceste terjajo vse manj življenj pešcev, lani polovica žrtev starejših od 65 let

Nacionalna akcija Pešec bo potekala med 5. in 11. februarjem

4. februar 2018 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lani je na slovenskih cestah umrlo najmanj udeležencev cestnega prometa v zadnjih 60 letih. Tudi delež smrtnih žrtev med pešci se je prepolovil, med žrtvami pa izstopajo starejši.

Leta 2016 je umrlo 22 pešcev, lani pa 10, od tega štirje na regionalnih cestah, trije na avtocestah in trije v naselju.

Med žrtvami prometnih nesreč je bila kar polovica starejših od 65 let, kar Agencija za varnost prometa (AVP) pripisuje slabšim psihofizičnim sposobnostim ter slabši opaznosti, saj so pogosteje oblečeni v temnejša oblačila.

Med glavnimi vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom za pešce so bili neupoštevanje in odvzem prednosti, neprilagojena oz. prehitra vožnja ter pogosto tudi nepravilnosti pešca. V starostni skupini med 25 in 34 let je bila ena smrtna žrtev, med otroki in mladostniki pa smrtnih žrtev ni bilo že štiri leta.

V svetlih oblačilih z odsevnikom na pločnik

Za večjo vidnost in varnost pešcev v agenciji svetujejo uporabo odsevnih teles in svetlejših oblačil ter uporabo prometnih površin, ki so namenjene hoji.

Oktobra lani so izvedli pilotno opazovanje pešcev in uporabo odsevnih teles. Na različnih lokacijah po Sloveniji so tri dni v zgodnjih jutranjih in poznih popoldanskih urah opazovali pešce - v vzorec jih je bilo zajetih 1227.

Izsledki so pokazali, da je delež uporabe različnih odsevnikov izredno nizek - le dober odstotek pešcev je imelo kresničko ali odsevni trak, dobre štiri odstotke pa neko drugo odsevno površino. Večina pešcev ni uporabljala nobenega odsevnika - teh je bilo kar 93 odstotkov. Res pa je, da je bila približno polovica pešcev oblečena v svetla oblačila, kar tudi pripomore k večji vidnosti.

Kar se Janezek nauči ...

Ob tem opozarjajo, da je preventiva nujno potrebna že od malih nog. Pešačenje otrok v šolo ni pomembno le z okoljskega in zdravstvenega vidika, temveč tudi z vidika vzgoje v prometu.

Otroci pešci, ki so vsakodnevno izpostavljeni prometnim situacijam, si tako nabirajo pomembne izkušnje v prometu, poleg tega bodo pozneje kot vozniki do pešcev bolj strpni. Zato AVP že vrsto let izvaja številne preventivne programe in vsebine v vrtcih in šolah, kar se kaže tudi v pozitivnih trendih pri prometnih nesrečah, v katerih so udeleženi otroci in mladostniki.

Z nacionalno akcijo za večjo varnost pešcev

V ponedeljek se začenja nacionalna akcija Pešec, ki bo potekala do 11. februarja pod sloganom Bodi viden, bodi previden. Posebna pozornost bo posvečena ozaveščenosti pešcev in voznikov glede pravilnega ravnanja v prometu, uporabi odsevnih predmetov, upoštevanju omejitev hitrosti v naseljih in odstopanju prednosti pešcem pred označenimi prehodi.

Poleg preventivno-vzgojnih aktivnosti bo v času nacionalne akcije potekal tudi okrepljen nadzor s strani policije in občinskih redarstev, ki bodo spremljali tako pravilno ravnanje voznikov kot tudi pešcev v cestnem prometu.

T. H.