"Največje tveganje za korupcijo je povezava med politiko in gospodarstvom"

1. marec 2018 ob 14:32

Kandidat za namestnika predsednika KPK-ja Uroš Novak meni, da je v Sloveniji največja težava sistemska korupcija, zaradi česar so potrebni sistemski ukrepi. Ob tem dodaja, da je nujno potrebna nova resolucija o preprečevanju korupcije.

Uroš Novak je na javni predstavitvi v predsedniški palači povedal, da se je na drugi razpis za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) prijavil, ker je ocenil, da ima "dovolj širok pogled, izkušnje, znanje in voljo, in ker smatra, da se lahko na tem področju naredi še marsikaj".

Transparentnost navaja kot eno glavnih navodil pri svojem delu, če bo imenovan v senat KPK-ja, ker je to eden temeljnih postulatov sodobnih družbenih sistemov. Prav tako poudarja integriteto, saj je to nadvse kompleksna in nujna sestavina sodobnega časa.

Novak je ocenil, da je največji problem pri sistemski korupciji, ki je ne moremo reševati s posameznimi ukrepi, temveč s sistemskimi. Največje tveganje za korupcijo je po njegovem mnenju povezava med politiko in gospodarstvom, kar kaže tudi podatek, da je 94 odstotkov slovenskih podjetij navedlo, da jih pri poslovanju ovirata klientelizem in korupcija. Kot problematično je izpostavil tudi dejstvo, da je v Sloveniji še 30 odstotkov podjetij v državni lasti, 17 odstotkov bruto domačega proizvoda pa gre prek javnih naročil.

Potrebna je nova protikorupcijska resolucija

Po njegovem mnenju potrebujemo v Sloveniji novo resolucijo o preprečevanju korupcije, ki bi posebej obdelala poglavje tveganj v gospodarstvu. A ta resolucija bi morala biti sprejeta z največjim konsenzom v državi, je dodal.

Kandidat za člana KPK-ja se strinja, da KPK trenutno nima ugleda v javnosti. Po njegovem mnenju bi ga lahko povrnila s transparentnostjo in celostnimi ter sistemskimi ukrepi. Področje zaščite t. i. žvižgačev je po njegovi oceni pri nas slabo urejeno, medtem ko je lobiranje dobro urejeno v primerjavi z drugimi državami, ampak ureditev je dobra le za registrirane lobiste.

Po besedah generalne sekretarke v uradu predsednika republike Nataše Kovač se je predsednik republike Borut Pahor odločil za Novaka, ker je dober kandidat, ne ker bi bil edini kandidat. "S svojimi strokovnimi, organizacijskimi in vodstvenimi izkušnjami, dosedanjim delom in z izkazanim poznavanjem pristojnosti in poslanstva KPK-ja izpolnjuje visoke kriterije za izpolnitev funkcije," je navedla Kovačeva in dodala, da je zato utemeljeno pričakovati, da bo pri svojem delu samostojen in neodvisen.

Pahor bo svojo odločitev o imenovanju predvidoma sporočil v prihodnjih dneh.

