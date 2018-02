Pahor v protikorupcijsko komisijo predlaga Uroša Novaka

Prazno mesto namestnika predsednika KPK-ja

27. februar 2018 ob 12:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik Borut Pahor se je odločil, da "se bo javnosti kot kandidat za namestnika predsednika KPK-ja predstavil Uroš Novak". Mesto v komisiji se je izpraznilo po odhodu Alme Sedlar.

Alma Sedlar je lani septembra predsedniku Pahorju poslala svojo nepreklicno odstopno izjavo z mesta namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, saj je bilo njeno delo popolnoma onemogočeno in " ker si je politični vrh pred razmerami na KPK-ju več kot tri leta zatiskal oči".

Pahor je nato objavil poziv k prijavam novih kandidatov, a v prvem izboru ni bilo nikogar, ki bi prepričal izbirno komisijo. Januarja so poziv ponovili. Izbirna komisija je Pahorju kot primerne predlagala tri kandidate, predsednik pa se je odločil za Uroša Novaka, saj ga je komisija kot primernega kandidata izbrala že v postopku leta 2014. Trenutno je zaposlen na slovenskih železnicah, v preteklosti pa je delal tudi kot davčni inšpektor.

Na razpis se je sicer prijavilo sedem kandidatov, komisija pa je kot primerne označila tri: Novaka, Mirjam Dular in Sandija Sendelbaha.

Izbirno komisijo so tokrat sestavljali poslanec SMC-ja in predsednik mandatno-volilne komisije Mitja Horvat, profesor na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru Benjamin Flander, podpredsednica Sodnega sveta Jana Petrič, član Uradniškega sveta Albin Igličar in Katarina Bervar Sternad iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij.

Pred imenovanjem javna predstavitev

Preden se Pahor dokončno odloči, pa bo organizirana javna predstavitev v Predsedniški palači. "Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo ukaz o imenovanju podpisal po javni predstavitvi, če bo kandidat Uroš Novak tudi pred javnostjo upravičil visoka pričakovanja," so sporočili iz predsednikovega urada.

A. S.