Nekdanja obveščevalca pred komisijo, ki preiskuje pranje denarja v NLB-ju in NKBM-ju

23. februar 2018 ob 22:11

Pred parlamentarno komisijo, ki preiskuje sume pranja denarja v NLB-ju in NKBM-ju, sta nastopila nekdanja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Andrej Rupnik in Sebastjan Selan ter nekdanji namestnik direktorja Darko Stare. Večina seje je bila za javnost zaprta.

Edini del seje, ki je bil odprt za javnost, je bil del, v katerem je Stare na vprašanja odgovarjal kot nekdanji vodja službe za nadzor in preiskave v Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Stare je ponovil, da je KPK dobil obvestilo Sove o sumih pranja denarja v NLB-ju konec novembra. Ker mu je svetovalec povedal, da primer preiskuje urad za preprečevanje pranja denarja, se v zadevo ni posebej vpletal.

Opozoril je, da je njegova vlada vodstvo Sove ob nastopu mandata pustila delovati in ga zamenjala šele sredi leta 2010. "Takšnega poročila nisem dobil v dveh letih. Dve leti Sova in jaz nismo vedeli za ta primer. Po menjavi pa je nato Sova v nekem trenutku obvestila vlado," je bil pomenljiv. Stare je ponovil, da je KPK zadevo po dolžnosti predal policiji.

Stare je povzel, kako je potekalo sodelovanje, in zatrdil, da je bila ovadba pri policiji podana. Potarnal je, da mu do danes ni uspelo pridobiti podatkov iz KPK-ja, čeprav je pridobil odločbo informacijske pooblaščenke, da jih lahko dobi. Möderndorfer je danes med drugim navedel, da je iz dosedanje preiskave primera razvidno, da je policija s podatki razpolagala že mnogo pred potezo KPK-ja.

KPK je po Staretovih besedah takrat preveril, ali je s primerom seznanjen urad za preprečevanje denarja in ali je v tem primeru zaznal koruptivna ravnanja uprave NLB-ja. "Uradni odgovor je bil, da so seznanjeni, da so obvestili policijo ter da ni znakov za sum koruptivnega ravnanja uprave," je dejal.

Stare je dodal, da nima v spominu, kakšen odgovor je v primeru NLB-ja dobil od policije. "A praksa je bila, da če ni bilo krajšega roka, smo vsake tri mesece preverjali vsako odstopno zadevo pri vseh institucijah. Če ni bilo odziva, smo to ciklično poizvedovali naprej," je ponazoril. V primeru pa ostaja odprto, kako je policija to vodila, evidentirala in ali je primer romal na tožilstvo, ki odloči, ali bo zadevi sledil pregon ali ne.

Parlamentarna komisija preiskuje sume pranja denarja v NLB-ju, kjer naj bi Iranec Iraj Farrokhzadeh opral približno milijardo dolarjev. Preiskuje pa tudi sume pranja denarja v Novi KBM, saj naj bi v njenih poslovalnicah v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici sumljive transakcije opravljali italijanski državljani.

