Nič ne bo s hitrim iskanjem: postopek izbire nadzornikov SDH-ja bo v celoti ponovljen

Po odstopu dveh kandidatov

27. marec 2017 ob 18:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po mnenju finančnega ministrstva se je postopek imenovanja manjkajočih članov nadzornega sveta SDH-ja končal in ga ni mogoče nadaljevati. Celoten postopek z javnim razpisom vred bodo ponovili.

Po odstopu Franca Žmavca in Željka Puljića dan pred glasovanjem v DZ-ju se je pojavilo vprašanje, ali lahko nova kandidata za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH) izberejo brez ponovitve javnega razpisa. O iskanju te možnosti je bilo slišati tudi v krogih blizu SMC-ja.

Želeli so pohitritev

Način, da postopka iskanja kandidatov ne bi bilo treba v celoti ponoviti, so po poročanju Dela iskali v kabinetu predsednika vlade Mira Cerarja. Cerar je sicer v soboto dejal, da je zadeva v pristojnosti ministrstva za finance, ki da preučuje, kako čim prej do ustreznih kandidatov. "Smo v fazi, ko mora ministrstvo preučiti, kako lahko v skladu z zakonom čim prej izvede ustrezne postopke, da pridemo do novih kandidatov, ki bodo kompetentni, strokovno kvalificirani in primerni za to mesto," je dodal.

Zakon o SDH-ju namreč določa, da mora minister za finance pred oblikovanjem predloga za vlado sestaviti strokovno komisijo, ki izvede postopek za pridobivanje in ocenjevanje kandidatov ter ministru posreduje predlog. Minister pa nato te kandidate predlaga vladi.

Vendar je ministrstvo za finance potrdilo stališče, da je treba postopek izbire kandidatov v celoti ponoviti. Ministrica Mateja Vraničar Erman je že po odstopu Puljića in Žmavca dejala, da bo treba čim prej začeti postopek izbire kandidatov, a da ni optimistična glede "časovnice".

Željo, da čim prej najdejo nove kandidate za nadzornike SDH-ja, so po odstopu Puljića in Žmavca izpostavile tudi poslanske skupine, ki so opozorile na nepopolnjene organe holdinga pred pomembnimi odločitvami pri upravljanju z državnim premoženjem. Eden večjih zalogajev je prodaja večinskega deleža NLB-ja.

Belič: NS je še vedno operativen

Po odstopu Puljića in Žmavca od kandidature je nadzorni svet SDH namesto pet- ostal tričlanski. Ob tem se članica Barbara Smolnikar zato, ker je predsednica uprave zavarovalnice NLB Vita, o zadevah, povezanih z NLB, izloča iz odločanja.

Na pomisleke v javnosti glede sklepčnosti je predsednik nadzornikov SDH-ja Damijan Belič pred dnevi odvrnil, da je svet operativen, deluje in sprejema vse odločitve, za katere je pristojen. Sklepčnost se po njegovih navedbah meri glede na trenutno število članov, o soglasju k prodaji NLB-ja, kar bo po zakonu ena od nalog nadzornega sveta, pa bosta tako lahko odločila le dva člana.

Al. Ma.