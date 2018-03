Nihče ne namerava predlagati mandatarja, a čakalo se bo 14 dni

14. aprila zadeva v rokah Pahorja

28. marec 2018 ob 07:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začel je teči 14-dnevni rok, v katerem lahko kandidata za mandatarja predlagajo poslanci. Poslanske skupine tega po izjavah ne nameravajo storiti.

Predsednik države Borut Pahor je v torek osebno obvestil poslance državnega zbora, da ne bo predlagal kandidata za mandatarja za sestavo vlade. Odločitev je sprejel po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin. Po njegovem mnenju je v okoliščinah, ko se tudi sicer izteka mandat sedanjemu sklicu DZ-ja, prizadevanje za izvolitev mandatarja za tako kratek čas nesmiselno in nepotrebno.

S torkovim dejanjem je skrajšal 30-dnevni rok, ki ga je imel na voljo, in pospešil priprave na predčasne volitve.

Zdaj so na potezi poslanci, ki lahko v dveh tednih predlagajo svojega kandidata za mandatarja. To lahko storijo od danes do 10. aprila, nato pa sledi še 48-urni rok, v katerem lahko DZ odloča o morebitnem tretjem poskusu iskanja mandatarskega kandidata. Kvalificirana predlagatelja sta ali poslanska skupina ali najmanj deset poslancev.

Sodeč po zadnjih napovedih nobena izmed poslanskih skupin ne bo predlagala svojega kandidata, prav tako ne nameravajo prispevati podpisov za kandidaturo nepovezanega poslanca Janka Vebra, ki se je sam ponudil za ta položaj.

Če torej v predpisanem roku kandidata za mandatarja ne bo, Pahor pričakuje, da ga bo predsednik DZ-ja Milan Brglez 13. aprila o tem obvestil. Že dan pozneje, v soboto, 14. aprila, pa bo podpisal odlok o razpustu parlamenta in razpisu predčasnih volitev.

Kdaj bodo te potekale, še ni znano, po Pahorjevih besedah pa sta mogoča dva datuma: 27. maj ali 3. junij. Pahor se bo dokončno odločil po novem krogu posvetovanj z vodji poslanskih skupin, ko bo tudi bolj jasno, katere izmed pomembnih vsebin bo aktualnemu sklicu DZ-ja uspelo spraviti pod streho do volitev. Kot skrajni rok je sicer omenil še 10. junij.

Al. Ma.