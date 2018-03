Pahor v Nemčiji hvali slovensko gospodarsko rast in tke vezi

Nemčija je najpomembnejši gospodarski partner Slovenije

13. marec 2018 ob 21:24

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je na delovnem obisku v Nemčiji, kjer se sestaja s tamkajšnjimi državniki in gospodarstveniki in tako krepi stike med državama.

Pahor je bil v ponedeljek častni gost na letnem srečanju Združenja malih in srednjih podjetij, ki se ga je udeležilo več kot 3.500 predstavnikov nemškega gospodarstva, 100 poslancev zveznega parlamenta in več kot 100 veleposlanikov.

Predsednik Nemškega združenja malih in srednjih podjetij (BVMW) Mario Ohoven je pojasnil, da so Slovenijo izbrali zato, ker je imela ogromno gospodarsko rast in ker želijo sodelovanje še poglobiti, je za Radio Slovenija poročala Polona Fijavž. Dodal je, da so poti naprej odprte, zdaj pa so na potezi podjetniki.

Pahor je v svojem nagovoru spomnil, da je Nemčija najpomembnejši gospodarski partner Slovenije.

"Poslovanje z njo pomeni 20-odstotni delež celotne menjave Slovenije s tujino. Lani je trgovinska menjava med našima državama presegla deset milijard evrov, samo v zadnjem letu se je povečala za skoraj 12 odstotkov. Nemčija je tretji najpomembnejši vlagatelj v Sloveniji. V naši državi posluje 750 podjetij z nemškim kapitalom, kar pomeni deset odstotkov vseh tujih naložb pri nas. Število nemških turistov v Sloveniji se povečuje iz leta v leto. Pred dvema letoma se je povečalo za devet, v prvi polovici lanskega leta pa kar za 30 odstotkov," je nanizal.

"Slovenci in Nemci imamo enotno stališče, da je bolj povezana Evropska unija lahko pomembnejši igralec v svetovnem gospodarstvu in svetovni politiki. Slovenija ima velika pričakovanja glede novih načrtov Berlina in Pariza v povezavi s tem in želi biti neposredno vključena v ta snovanja," je še dejal Pahor.



Krepitev političnih vezi

Poglede na prihodnost EU-ja in stališča do vzpostavitve finančne in denarne unije v prihodnosti je slovenski predsednik danes izmenjal tudi s predsednikom bundestaga Wolgangom Schäublejem. Ta je poudaril, da moramo delati skupaj in se bolj zanesti drug na drugega. Kot je dejal, je evropsko gospodarstvo še vedno najmočnejše na svetu in skladno s tem moramo biti pripravljeni prevzeti tudi več odgovornosti za prihodnost sveta.

V pogovoru sta sogovornika soglašala, da so odnosi med državama odlični, saj zelo dobro sodelujeta tako na področjih gospodarstva, znanosti, izobraževanja kot tudi v zadevah EU-ja.

Pahor se je že srečal tudi z ministrskim predsednikom zvezne dežele Brandenburg Dietmarjem Woidkejem in nemško ministrico za obrambo Ursulo von der Leyen, s katero sta spregovorila o izzivih, s katerimi se njuni državi srečujeta na vojaškem področju, in o nujnih vojaških posegih. Strinjala sta se, da ni dovolj le povečanje sredstev, ampak strateško načrtovanje in gradnja varnostnega sistema v celoti.

Obisk v Nemčiji bo Pahor sklenil v sredo s srečanjem z nemškim predsednikom Frank-Walterjem Steinmeierjem.

