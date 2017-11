Tuje neposredne naložbe v Slovenijo lani višje za 11,5 odstotka

V ospredju predelovalna dejavnost

26. november 2017 ob 14:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Konec minulega leta je bilo v Sloveniji za 12,9 milijarde evrov tujih neposrednih naložb, kar je za 11,5 odstotka več kot leto poprej. Slovenskih neposrednih naložb v tujini pa je bilo za 5,7 milijarde oz. 3,7 odstotka več kot leto prej.

Pritok lastniškega kapitala je lani dosegel 938,1 milijona evrov, k čemur so največ prispevale tuje naložbe v finančni in zavarovalniški dejavnosti ter v predelovalni dejavnosti. Podjetja s tujimi lastniki so vnovič izkazovala dobiček v skupni višini 1,12 milijarde evrov, kažejo podatki Banke Slovenije (BS).

Povprečna donosnost na povprečno stanje celotnih tujih neposrednih naložb je bila v obdobju 2009-2016 5,4-odstotna, samo lani pa 4,8-odstotna. Najpomembnejše države vlagateljice so bile Avstrija, Luksemburg, Švica, Italija in Nemčija. Po strukturi dejavnosti je bilo največ naložb v predelovalno, finančno in zavarovalniško dejavnost ter trgovino, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Med vsemi slovenskimi podjetji je bilo podjetij s tujimi neposrednimi naložbami konec prejšnjega leta 4,7 odstotka. Donosnost kapitala je bila v podjetjih s tujimi neposrednimi naložbami 10,4-odstotna, pri vseh podjetjih pa 7,3-odstotna.

Predelovalna dejavnost v ospredju

Najpomembnejša je bila predelovalna dejavnost, ki je lani obsegala 14,5 odstotka vseh podjetij s tujimi neposrednimi naložbami in zaposlovala polovico vseh zaposlenih v podjetjih s tujim kapitalom. Podjetja s tujimi neposrednimi naložbami so izplačevala tudi 12,7 odstotka višjo plačo na zaposlenega od povprečja. Dosegala so tudi višji čisti dobiček in dodano vrednost na zaposlenega.

Med slovenskimi neposrednimi naložbami v tujini je približno četrtina takih, ki so v posrednem tujem lastništvu, saj že domači vlagatelj pripada tujemu lastniku. Med celotnimi neposrednimi naložbami v tujini je lastniški kapital predstavljal 72,1-odstotni delež. Gospodarske družbe v tujini s slovenskimi lastniki ali solastniki so lani tako kot leto poprej ustvarile dobiček, in sicer v višini 37,1 milijona evrov.

Donosnost naložb

Povprečna donosnost na povprečno stanje celotnih neposrednih naložb slovenskih vlagateljev v tujini je bila v obdobju 2009-2016 2,2-odstotna, samo lani pa 2,5-odstotna. Med prvimi petimi največjimi državami gostiteljicami slovenskih neposrednih naložb so bile konec minulega leta štiri države z ozemlja bivše Jugoslavije z 62,3-odstotnim deležem celotnih neposrednih naložb v tujini, peta po vrednosti slovenskih naložb v tujini pa je bila Rusija.

Pri delitvi neposrednih naložb na proizvodne in storitvene dejavnosti so z 51 odstotki prevladovale storitvene dejavnosti. Največ neposrednih naložb v tujini so imele konec minulega leta domače gospodarske družbe iz predelovanje dejavnosti, in sicer malo manj kot tretjino vseh naložb.

G. K.