Ovadena odvetnika, ker je v primeru dečkov v javnost prišlo preveč podrobnosti

Cugmas prepričan, da bo tožilstvo ovadbo zavrglo

10. marec 2017 ob 15:58

Celje - MMC RTV SLO/STA

Celjski tožilci preučujejo ovadbo, podano zoper dva odvetnika, tesno povezana s primerom velenjskih dečkov. Sumijo ju kršitve tajnosti postopkov.

Šlo naj bi za kršitve v zadevah, ki se navezujejo na prizadevanja babice, da bi za vnuka po sodni poti pridobila rejniško pravico, poroča časnik Dnevnik.

Gre za primer dečkov iz Velenja, ki ju je Center za socialno delo Velenje pred letom dni namestil v rejniško družino brez vednosti starih staršev s Koroške, pri katerih sta dečka živela po nasilni smrti njune matere decembra 2015. Babica dečkov si zdaj s tožbo na upravnem sodišču prizadeva dobiti dovoljenje za rejništvo.

Čeprav naj bi bili postopki v tej zadevi zaradi zaščite dveh mladoletnih otrok tajni, pa so v javnost pricurljale številne podrobnosti. Predvsem tiste, ki so se nanašale na prizadevanja babice, da bi ji bili omogočeni stiki z vnukoma in da bi pridobila rejniško pravico, navaja časnik. Pri tem babici dečkov pravno pomagata odvetnika Velimir Cugmas in Andrej Hostnik in po neuradnih podatkih časnika naj bi bila ravno zoper ta dva odvetnika pred kratkim podana kazenska ovadba.

Državnotožilske odločitve še ni

Prejetje kazenske ovadbe zoper dva odvetnika so za Dnevnik potrdili na celjskem okrožnem državnem tožilstvu, a o imenih ne morejo govoriti. So pa potrdili, da se ovadba nanaša na sum storitve kaznivega dejanja kršitve tajnosti postopka.

"Pristojni državni tožilec v obravnavani zadevi še ni sprejel državnotožilske odločitve, saj zadeva terja izčrpno preučitev, vendar predvidevamo, da bo o zadevi odločeno znotraj internih rokov," je pojasnil vodja celjskega tožilstva Ivan Žaberl.

Cugmas prepričan, da gre za krivo ovadbo

Kot še poroča časnik, Cugmas in Hostnik z ovadbo nista seznanjena. "Do zdaj so bili podatki v vseh zadevah javni, razen tistih, ki so posebej zaščiteni. Javnost je bila na primer izključena ravno na zadnjem naroku na mariborskem upravnem sodišču, v vseh drugih postopkih pa ne. In do zdaj, razen na vrhovnem sodišču, noben podatek ni bil take narave, da bi bil tajen. Če gre za uradno tajnost, mora biti namreč o tem izdan ustrezen sklep. Zato ne vidim razloga, da bi lahko bilo pri mojem podajanju dejstev kadar koli in kar koli spornega," je dejal Cugmas. Sam je prepričan, da gre za krivo ovadbo, ki jo bo tožilstvo zavrglo.

Kot še po neuradnih informacijah navaja Dnevnik, naj bi šlo za kršenje tajnosti postopka zlasti v primeru sodbe mariborskega upravnega sodišča, ki je bila izdana maja lani in je bila javnosti in medijem posredovana celotna sodba, z vsemi osebnimi podatki vred.

T. H.