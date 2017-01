Pahor: Morda grem kdaj korak predaleč, a tak sem

Po odločitvi arbitražnega sodišča bo nastal težak položaj, vendar se je Hrvaška ob vstopu v EU zavezala, da bo spoštovala mednarodne pogodbe, je v dejal Borut Pahor.

Predsednik republike Pahor je v pogovoru za TV Slovenija uvodoma dejal, da je Slovenija še vedno varna država, a je mednarodno okolje postalo bistveno bolj nevarno. Državo je zato treba okrepiti navznoter, in sicer z močnejšim gospodarstvom in socialno državo ter bistveno močnejšo nacionalno obrambo. "Vojsko potrebujemo, ne v simbolnem, ampak v stvarnem smislu. Moramo jo posodobiti, da bo lahko odgovorila na nova varnostna tveganja," je dejal.

Opozoril je tudi, da ne smemo biti prehitro zadovoljni z izboljšanimi gospodarskimi kazalniki, ki sicer so razlog za zmerni optimizem. Vendar meni, da smo za primer morebitne nove finančne krize še vedno slabo pripravljeni, zato ne smemo začeti opuščati varčevanja.

Predsednik republike, ki se bo jeseni potegoval še za en mandat, je sicer odgovoril tudi na nekatere kritike o svojem pristopu do te funkcije. "Tak sem. Mene ta položaj ni spremenil," je zatrdil in pojasnil, da poskuša priti do ljudi, ker jih predstavlja. "Morda grem pri tem korak predaleč," je priznal, a dodal, da se stvari v modernem svetu spreminjajo. "Tisti, ki so ambiciozni in želijo predstavljali ljudi, morajo do njih priti na nove načine, morajo biti veliko bolj vztrajni, bolj domiselni in veliko bolj iskreni," je dejal.

Ograja je trenutno nepotrebna

Če bo držal dogovor med EU-jem in Turčijo o zadrževanju prebežnikov na turškem ozemlju ob prekinitvi bojev v Siriji Pahor ne vidi, da bi se lahko v kratkem času ponovila možnost s prebežniki kot ob koncu leta 2015. Zaradi teh dveh dejavnikov meni, da ograja na meji trenutno niti ni potrebna. Je pa bil na tem področju kritičen do EU-ja. Zaton Evrope se je po njegovem mnenju začel že s politko neposredovanja na Bližnjem vzhodu, poleg tega pa še vedno nima ustrezne begunske politike.

O vprašanju arbitraže o meji s Hrvaško je ocenil, da bo po odločitvi arbitražnega sodišča nastal težak položaj. Pozval je, naj se do takrat obe strani vzdržita izjav, in ponovil, da bo Slovenija pri arbitraži vztrajala. Izpostavil je, da je bila Hrvaška sprejeta v EU s privolitvijo Slovenije prav zato, ker se je leta 2009 zavezala, da bo vprašanje meje prepustila arbitražnemu sodišču. Po njegovem mnenju se zaradi afere s prisluhi leta 2015 okoliščine niso toliko spremenile, da bi arbitražni proces lahko propadel. Sam se ne slepi, da bo Hrvaška spremenila stališče, vendar je dolžna podpisano pogodbo spoštovati, je dejal.

Na vprašanje, ali bo Slovenija sodbo uveljavila tudi na terenu, Pahor odgovarja, da je tudi zaradi te dileme skupaj s predsedniki vlade, DZ-ja in DS-ja sklenil pozvati vlado, da pripravi strategijo uveljavitve sodbe.

Ljudje so bolj ambiciozni

Glede izbire štirih novih ustavnih sodnikov ni izključil možnosti, da bi kljub 23 prijavljenim kandidatom lahko našel še kakšnega lastnega kandidata. Dodal je, da ima ustavno sodišče še vedno velik ugled v družbi in da se bodo pri izbiri novih sodnikov potrudili, da ne bi posegli v ta ugled.

Ob koncu pogovora je poudaril, da je optimističen, saj med ljudmi po njegovi oceni vlada zavedanje, da moramo biti še bolj ambiciozni in ta pripravljenost je med ljudmi celo večja kot v politiki.

