Pahor na predsedniške volitve s podporo Erjavca in brez podpore DeSUS-a

Uradno bo kandidaturo Pahor vložil v sredo

18. september 2017 ob 17:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stranka DeSUS na prihajajočih predsedniških volitvah ne bo uradno podprla kandidature aktualnega predsednika Boruta Pahorja. Podporo je sicer izrazil predsednik stranke Karl Erjavec.

Kot je po današnji seji izvršnega odbora pojasnil predsednik stranke Karl Erjavec, so opravili temeljito razpravo o tem, ali podpreti Pahorjevo kandidaturo. Čeprav je vodstvo stranke izvršnemu odboru predlagalo, naj podpre aktualnega predsednika, pa ima članstvo do tega vprašanja različna stališča. Po Erjavčevih besedah je Pahorju naklonjenih od 60 do 70 odstotkov članov stranke, medtem pa si ga od 30 do 40 odstotkov ne želi več na čelu države.

Ker v DeSUS-u po Erjavčevih besedah poskušajo vedno sprejeti enotna stališča, so danes sprejeli sklep, da člani in simpatizerji stranke glasujejo po svoji vesti.

Različna stališča v DeSUS-u do Pahorjeve kandidature Erjavca niso presenetila, saj je aktualni predsednik "res specifičen politik". Kot je dodal, ima tudi sam mešane občutke, obenem pa izpostavil to, da javnomnenjske raziskave Pahorju napovedujejo zmago in da "ga ima večina ljudi rada".

Pahor bo kandidaturo uradno vložil v sredo

Predsednik republike Borut Pahor je napovedal, da bo kandidaturo za nov mandat vložil v sredo. Podpisi so zbrani, je zagotovil. Pred nedeljskim referendumom o drugem tiru je izrazil podporo zakonu in pozval državljane k udeležbi. Še v tem mandatu pa ga čaka izbor namestnika predsednika KPK-ja po odstopu Alme Sedlar.



Erjavčeva podpora Pahorju

Zato je sam Pahorja podprl in mu danes tudi izročil svoj podpis podpore. Meni namreč, da je Pahor v obstoječem naboru kandidatov najustreznejši, "ne glede na nekatere posebnosti oziroma značilnosti, ki jih ima predsednik države". Podpise podpore so danes Pahorju na stojnici pred ljubljansko upravno enoto predali tudi vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša in nekateri poslanci te stranke.

Pahor se jim je za podporo zahvalil in poudaril, da se ga je odločitev predsednika DeSUS-a in njegovih sodelavcev še posebej dotaknila, saj gre za ljudi, s katerimi sodeluje. Čeprav niso vselej enakega mnenja, so mu izrekli zaupanje, je dodal. Takšna podpora mu ogromno pomeni, ne glede na to, da v DeSUS-u pri podpori njegovi kandidaturi niso bili povsem složni. "Navsezadnje me morda tudi v SD-ju niso vsi podprli," je dodal.

Pahor se za vnovični mandat poteguje s podpisi volivcev, podporo pa mu je izrekla tudi stranka SD. Medtem ko Pahor svoje kandidature še ni uradno vložil, saj bo to storil prihodnjo sredo, pa je to že storilo nekaj njegovih protikandidatov: predsednica NSi-ja Ljudmila Novak, kamniški župan Marjan Šarec in ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, ki jo predlaga SMC.