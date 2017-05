Pahor odlikoval ameriške reševalce slovenske ladje Tamar

21. maj 2017 ob 21:24

New York - MMC RTV SLO

Predsednik Borut Pahor je pripadnikom narodne garde New Yorka vročil medalje za pogumno, strokovno in človekoljubno reševalno akcijo ponesrečencev na slovenski tovorni ladji Tamar.

V prostorih slovenske misije pri Združenih narodih v New Yorku so pripadniki 102. bojne padalske enote in 103. reševalne eskadrilje 106. polka letalske narodne garde New Yorka vročil medalji za zasluge na vojaškem področju.

Medalji sta prevzela major Jeffrey Cannet ter major Edward Boughal. Oba sta povedala, da sta izjemno počaščena ob odlikovanju in izrazila upanje, da bo slovenski mornar, ki je še vedno v bolnišnici, čim hitreje okreval.

Slovesne podelitve odlikovanj sta se udeležila tudi slovenska obrambna atašeja, polkovnik Mitja Miklavec iz New Yorka ter polkovnik Ivan Mikuž iz Washingtona, kakor tudi slovenska veleposlanika pri Združenih narodih: Andrej Logar iz New Yorka in Božo Cerar iz Washingtona.

Slovesnost je povezovala Marta Štemberger, z državno himno in slovenskimi ter ameriškimi melodijami pa jo je popestrila slovenska sopranistka Irena Preda, ki je za to priložnost prišla iz Los Angelesa, kjer kot štipendistka Keržetovega sklada študira na univerzi Južne Kalifornije.

Klic na pomoč z Atlantika

Slovenska tovorna ladja Tamar je bila 24. aprila, ko je prišlo do eksplozije v shrambi za vzdrževalno opremo, daleč na odprtem morju na Atlantiku. Ameriška obalna straža, ki je dobila klic na pomoč, je obvestila letalce na Long Islandu, ki so posebej izurjeni za tovrstne operacije. Dva filipinska mornarja sta umrla, Filipinec in Slovenec pa sta potrebovala nujno zdravniško pomoč.

Vodja operacije, major 102. padalske enote Edward Boughal, je za STA dejal, da so jih "bratje" iz 103. reševalne eskadrilje 106. polka letalske nacionalne garde New Yorka pripeljali do ladje.

Postopek reševanja

Med reševalno operacijo so najprej s padalom odvrgli čoln Zodiak z zdravstveno opremo. Nato je reševalna ekipa s padali skočila z višine 4.267 metrov (14.000 čevljev) za čolnom. "Dobro ga osvetlimo," je na vprašanje, kako so v temi našli gumijasti čoln, z nasmehom odgovoril vodja misije praporščak Jordan Sinclair, ki je s kolegi izskočil v popolni temi, našel opremo in čoln, s katerim so se zapeljali do ladje Tamar in se vkrcali.

"Na žalost sta bila dva mornarja že mrtva, preden smo prišli, oskrbeli pa smo dva druga," je dejal Sinclair in dodal, da so v padalski enoti PJ (Pararescue Jumper) vsi tudi zdravstveno usposobljeni za reševanje v civilnih in bojnih operacijah.

"Reševalnih operacij opravimo precej, vendar pa je bilo za številne med nami to prvi tak skok v noč na odprtem morju, čeprav se nenehno urimo. A ni bilo nič posebnega. Kot vaja," je dejal Sinclair.

Skupaj z Boughalom sta zagotovila, da je bil neverjeten občutek pomagati ljudem v stiski, še posebej, ker so lahko rešili življenja. Ekipa je potem ostala na ladji Splošne plovbe Tamar, dokler ni priplula dovolj blizu Azorov, da so od tam Portugalci poslali helikopter, s katerim so evakuirali ponesrečenca. "Še vedno mislimo na oba in molimo za hitro okrevanje," sta povedala.

Predsednik Pahor je dejal, da je ena njegovih najprijetnejših dolžnosti takšno podeljevanje odlikovanj, še zlasti ko se podeljuje tistim, ki pomagajo Slovencem v stiski. "Vsak, ki je doživel grdo morje, zlasti ponoči, ve, da je to za vsakega velika stiska. Kaj šele, ko se to dogaja 2500 kilometrov stran od obale, z malo možnosti, da bi kdo pomagal," je dejal Pahor.

Slovenski mornar se še zdravi

"To so ljudje, ki so služili v Iraku in v drugih vojnih operacijah in so dnevno vpeti v podobne zelo zahtevne reševalne akcije. Kljub temu je bila to zanje zelo zahtevna akcija, kjer so bili izpostavljeni tveganju, da sami izgubijo življenje, ne glede na to, da so za to usposobljeni," je dejal Pahor in dodal, da je reševalcem celo odpovedal en motor, zaradi česar bi se reševanje lahko končalo tragično. "Vendar je sreča na strani pogumnih ljudi. Uspelo jim je priti na ladjo Tamar, pomagati našemu državljanu in mu dati upanje za življenje."

Viri v predsednikovem kabinetu so povedali, da se slovenski mornar še vedno zdravi, vendar mu gre na bolje.

Obletnica slovenskega članstva v ZN-ju

Pahor se bo v ponedeljek v New Yorku udeležil slovesnega sprejema v čast 25. obletnice slovenskega članstva v ZN-ju, pred tem pa se še sestal z generalnim sekretarjem ZN-ja Portugalcem Antoniom Guterresom in s predsednikom 71. zasedanja Generalne skupščine ZN-ja Petrom Thomsonom s Fidžija.

Iz predsednikovega kabineta so sporočili, da bodo na dnevnem redu pogovora z Guterresom vprašanje migracij in prebežnikov, preventivna diplomacija, reforma ZN-ja ter aktualna varnostna vprašanja s poudarkom na širšem Bližnjem vzhodu, Ukrajini ter na Zahodnem Balkanu.

Ponedeljek, 22. maj, je tudi dan slovenske diplomacije, saj je na ta dan leta 1992 Slovenija postala polnopravna članica Združenih narodov, njena zastava pa je zaplapolala pred palačo narodov ob Vzhodni reki v New Yorku.

