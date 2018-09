Pahor odprl 51. Mos s pozivom k politični stabilnosti in socialnemu dogovoru

Letošnja partnerska država je Srbija

11. september 2018 ob 18:19

Celje - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Borut Pahor je 51. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (Mos) odprl z besedami, da Slovenija v času gospodarske rasti nujno potrebuje politično stabilnost in socialni dogovor.

V uvodu je slovenski predsednik Borut Pahor spomnil na čas pred desetimi leti, ko je svet zajela svetovna gospodarska in finančna kriza, na katero se kljub nekaterim poprejšnjim signalom nismo pripravili. Ni želel napovedovati nove krize, prav tako je dejal, da Slovenija kot majhna država na splošne razmere ne more vplivati, vseeno pa po njegovem mnenju odgovorna politika mora narediti vse, kar je mogoče, da se nekoliko bolje pripravimo na morebitne zahtevnejše gospodarske čase.

Kot je ob tem spomnil, ni nepomembno, da so bila zadnja štiri leta v znamenju politične stabilnosti, saj je to omogočilo določeno predvidljivost tudi v poslovnem okolju in tako mora po njegovem mnenju ostati tudi naprej. "Politična stabilnost bo zelo dragocen instrument našega spoprijemanja z razmerami, v katere bomo šli v naslednjih štirih letih. V okoliščinah, ko bomo imeli manjšinsko vlado, bo toliko pomembneje, da bo v politiki prevladal dialog," je dejal predsednik.

Obrtnikom in podjetnikom je danes v Celju dejal, da kot predsednik države nima pravice govoriti o vladnih politikah, saj da je to naloga naslednje vlade. Je pa iz lastnih izkušenj dejal, da bo za oblikovanje politične stabilnosti v naslednjih letih ključen dialog med političnimi strankami, pa tudi med socialnimi partnerji.

Brez socialnega dialoga ne gre

Najnujnejši je po njegovem mnenju socialni dialog. Ne kot odziv na aktualno politično dogajanje, ampak tudi sicer se mu zdi zelo pomembno, da bi prišlo do nekega novega velikega socialnega dogovora, in to v času, ko imamo "relativno spodbudno gospodarsko okolje, ko naši izvozniki dosegajo fenomenalne rezultate, gospodarska rast je trajnejša, in zdi se, da se popravljajo tudi socialni dejavniki".

Kolikor bo v njegovi moči, bo storil vse, da bo vladalo potrebno zaupanje med ključnimi protagonisti, da se bo dalo dogovoriti nekatere predvidljive spremembe poslovnih in vseh drugih politik. "Ni se treba vnaprej odreči možnosti, da bi tudi v naslednjih letih še naprej dosegali dobre rezultate," je še dodal slovenski predsednik.

Kritika prihajajoče vlade

Prvi mož Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh je bil bolj kritičen do prihajajoče vladne garniture in je znova poudaril, da so apetiti po težko zasluženih dobičkih v podjetjih veliki. Kot je dejal, so lahko upravičeno zaskrbljeni zaradi koalicijske pogodbe nove vlade, ki vključuje dodatne obremenitve slovenskega gospodarstva. Ob tem so razočarani, da je koalicijski petorček ustregel Levici, čeprav so vse politične stranke v novi vladi obljubljale odpravo birokratskih ovir in razbremenitev gospodarstva.

Meh je zato ponovno pozval politiko, naj ne zaduši slovenskega gospodarstva, saj se vsi še predobro spomnimo, koliko časa smo potrebovali, da smo okrevali od zadnje gospodarske krize in kako je to vplivalo na vse državljane. Še najmanj dobro bi po njegovem mnenju bilo, da bi si novo krizo povzročili sami, zato gospodarstvo od nove vlade pričakuje le, da jim zagotovi spodbudno poslovno okolje.

Letošnja partnerska država je Srbija

Ker je partnerska država letošnjega sejma Srbija, se je odprtja udeležil tudi podpredsednik srbske vlade in minister za trgovino Rasim Ljajić, ki je poudaril odlične politične in gospodarske odnose med državama. Medtem ko pri prvih večjih odprtih vprašanj ni, je gospodarsko sodelovanje naredilo nov velik korak naprej, saj je medsebojna trgovina prvič presegla milijardo evrov.

Kot je dejal, je Slovenija za Srbijo deveto najpomembnejše izvozno tržišče, po številu naložbenih projektov v Srbiji pa je na četrtem mestu, za Nemčijo, Italijo in Avstrijo, ki v 1400 podjetjih zaposluje 25.000 ljudi. Vse možnosti po njegovem mnenju še zdaleč ni izkoriščene, zato bodo skupaj pripravili akcijski načrt, kako te številke še izboljšati.

G. K.