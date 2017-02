Pahor: Slovenija ne sme izgubiti močne proevropske in prozahodne identitete

Predsednik republike v Münchnu na varnostni konferenci

17. februar 2017 ob 20:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik republike je na varnostni konferenci v Münchnu poudaril, da Slovenija velja za proevropsko državo, kar je ključnega pomena za naše prihodnje mesto v evroatlantskih povezavah.

Po mnenju Pahorja mora Slovenija ostati država, ki se zaveda odgovornosti za svojo lastno stabilnost in varnost, a jo obenem umešča v kontekst skupnih naporov. Ob tem je poudaril, da njegovi sogovorniki na konferenci Slovenijo vidijo kot jasno proevropsko državo, kot državo, ki v zvezi Nato vidi močno sidro varnosti, a se zaveda tudi svoje odgovornosti za politično in gospodarsko stabilnost.

O oceni varnostnih razmer po svojem nedavnem obisku v Rusiji in Ukrajini, je predsednik republike ocenil, da je na strani tistih, ki verjamemo v krepitev miru, sodelovanja in poglobitve vsestranskih odnosov, še vedno veliko več argumentov in moči, kot na strani tistih, ki menijo, da so konflikti neizogibni. "Na koncu se mi zdi, da bomo vendarle zmagali tisti, ki imamo vero v skupnost in ne v delitve," je še dejal slovenski predsednik.



Na vprašanje, ali se je ob robu konference pogovarjal tudi s hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović, je Pahor odgovoril, da sta se pogovarjala o morebitnem skorajšnjem dvostranskem srečanju, do katerega bi lahko prišlo še ta mesec. "Vedno sem verjel v to, da je tako za Slovenijo kot za Hrvaško koristno, če tudi v času, ko prihaja do nekih razhajanj, državi sodelujeta. Sem velik zagovornik vere v sodelovanje tudi v času, ko se, zlasti zaradi kakšnih problemov, poruši zaupanje," je sklenil Pahor.

